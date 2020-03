John Lennon, titres U2 parmi les exclusivités Record Store Day 2020

L’attente est terminée pour Record Store Day 2020 pour révéler la liste des disques vinyles exclusifs qui sortira le samedi 18 avril, avec la liste des sorties de cette année, y compris des produits spécialement créés comme John Lennon, Paul McCartney, U2, Christine et le Queens, Charli XCX, Primal Scream et My Chemical Romance. Ceux-ci seront mis à disposition sur le comptoir uniquement des magasins participants avec des files d’attente qui devraient commencer dès les premières heures.

Un nouveau remix 2020 du légendaire “Instant Karma!” De John Lennon sera certainement l’un des articles les plus recherchés de cette année. Le 27 janvier 1970, Lennon a écrit, enregistré et mixé ‘Instant Karma !,’ en une seule journée. Il se classe parmi les chansons les plus rapides de l’histoire de la musique pop, enregistré aux studios Abbey Road de Londres.

Pendant ce temps, Island Records et UMC ont annoncé la sortie du “11 O’Clock Tick Tock” de U2 en vinyle bleu transparent 12 “en édition limitée pour célébrer le Record Store Day 2020.

La sortie Record Store Day marque le 40e anniversaire de «11 O’Clock Tick Tock» et comprend la version intégrale de la piste, ainsi que le «Touch» original de 7 pouces sur la face B; ainsi que deux enregistrements live inédits – ‘Touch’ et ‘Twilight’ – du spectacle mémorable du groupe au Marquee à Londres en septembre 1980. ’11 O’Clock Tick Tock ‘a été produit par Martin Hannett et enregistré au printemps 1980 à Les studios Windmill Lane de Dublin. Sortie en mai de la même année, la chanson était le premier single de U2 sur Island Records.

Ailleurs, Capitol / Ume s’apprête à sortir une nouvelle édition vinyle de Paul McCartney’s premier album, McCartney pour Record Store Day 2020. Publié à l’origine par Apple Records le 17 avril 1970, McCartney célèbre son 50e anniversaire. Outre les contributions occasionnelles de sa femme, Linda, McCartney a interprété l’album entier seul en superposant sur une bande à quatre pistes. Malgré la production révolutionnaire de lo-fi, McCartney a occupé la position de numéro 1 pendant trois semaines sur les meilleurs albums de Billboard américain avant de céder cette position aux Beatles Let It Be. Il a culminé au numéro 2 en Grande-Bretagne.

Craft Recordings est également ravi d’annoncer une série de titres exclusifs en vinyle pour le Record Store Day 2020. La gamme de titres de cette année présente plusieurs raretés, notamment la toute première réédition vinyle de The Iron Pot Cooker — le LP de 1975 de l’artiste de performance et activiste Camille Yarbrough plus, un EP exclusif au Royaume-Uni de pionniers britanniques du garage, de la crasse et du hip hop, So Solid Crew.

Craft a également créé une compilation très spéciale. Double Whammy! Un Garage Rock Rave-Up des années 1960, propose une gamme de succès et de raretés de la scène musicale underground influente de l’époque, et propose des artistes comme Music Machine, The Vagrants et The Count Five.

Depuis 2008, Record Store Day célèbre la culture du magasin de disques indépendant en offrant aux mélomanes la possibilité de se procurer des sorties exclusives ou en édition limitée, tout en soutenant leur détaillant de musique local. En gardant à l’esprit l’esprit de la dévoyeuse de caisses, l’équipe de Craft Recordings a rassemblé les versions # RSD20 suivantes:

Ashli ​​Green, de David’s Music à Letchworth et du conseil d’organisation de RSD, a déclaré à propos du Record Store Day 2020: «C’est une autre année énorme avec un mélange de sorties excellent et éclectique pour tous les magasins de disques! Une année passionnante pour la musique nouvelle et intéressante qui offrira sans aucun doute quelque chose de spécial pour tout le monde ”

Il existe également un certain nombre de rééditions très demandées à ajouter à la liste de souhaits de Tyler le Créateur “Cherry Bomb” et de Soft Cell “Mutant Moments”. «Il y a un très bon mélange de rééditions qui, je suis sûr, sera très demandé cette année! Ceux qui me semblent les plus intéressants sont les Mutant Moments 10 ”de Soft Cell, car ils ont été pressés en privé en 1980 en très petite quantité et ont toujours été très demandés. Il a été piraté à plusieurs reprises mais obtient maintenant sa réédition officielle! Je suis également ravi de Pluto-Journey’s End. Il est étonnant que cette sortie ait été trouvée comme son deuxième album notoire et inédit. Un must have complet pour la scène prog / blues / hard rock des années 70. C’est le genre de sorties dont parle Record Store Day! »

Le compte à rebours du Record Store Day est célébré lors d’un événement de lancement cet après-midi [5th March] avec les ambassadeurs 2020, The Big Moon. Ils relèveront le défi ultime d’enregistrer leur sortie en direct et directement sur vinyle aux studios Metropolis. Le résultat sera un single à 3 pistes disponible dans les magasins participants le jour même.

Celia de The Big Moon a déclaré à propos de ce rôle: «Nous avons joué dans de nombreux excellents magasins à travers le pays et rencontré des gens merveilleux à chaque fois, des gens qui y travaillent et organisent des événements aux âmes généreuses qui se sont départies de leur argent. et du temps et acheté nos disques, venez nous voir jouer des spectacles intimes et nous a fait généralement sentir que ce que nous faisons valait parfois la peine. Alors que nous devenons de plus en plus conscients de la toxicité de passer la majorité de votre vie en ligne, il est important de protéger ces espaces communs physiques et de nous assurer qu’ils se sentent accessibles et accueillants pour tous. Soutenez votre magasin de disques local!

2020 marque la 13e année de Record Store Day qui a été reconnue comme le catalyseur de la «renaissance du vinyle» qui a vu les ventes de vinyles atteindre près de 100 millions de livres sterling par an. Plus de 230 magasins indépendants de tous les coins du Royaume-Uni participeront aux célébrations en organisant des spectacles en magasin, des mini-festivals de rue et des divertissements pour les clients fidèles et les nouveaux clients tout au long de la journée. C’est le seul jour de l’année pour que les gens se réunissent et mettent en lumière l’importance culturelle de garder les magasins de disques et le vinyle en vie.

Une liste complète des sorties Record Store Day 2020 peut être trouvée ici.