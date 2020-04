John Mayer fait rôtir David Geffen avec une «photo de drone de mon yacht»

Plus tôt cette semaine, le magnat du record du milliardaire David Geffen s’est moqué de l’isolement sur son yacht de 450 pieds dans les Grenadines. Maintenant, la torréfaction entre dans un tout nouveau niveau, grâce à John Mayer.

L’humblebrag sourd de David Geffen présentait une photo prise par drone de son superyacht de 450 pieds, avec la légende, “Coucher de soleil hier soir … isolé aux Grenadines en évitant le virus. J’espère que tout le monde reste en sécurité. ” L’affichage extrêmement opportune de richesses ostentatoires a conduit à une honte rapide, Geffen rendant immédiatement son compte Instagram privé. Mais cela étouffe à peine la flamme montante du ridicule.

Entrez John Mayer, qui a passé les dernières 24 heures à écrire une chanson entière consacrée à la torréfaction de la gaffe de Geffen. Intitulée «Drone Shot of My Yacht», la vidéo Instagram qui l’accompagne présente d’innombrables photos prises par drone du yacht de Geffen contre de magnifiques décors – y compris, bien sûr, les Grenadines.

Pour ceux qui recherchent un coup d’humour en ces temps, Mayer a certainement livré. “Un drone a tiré sur mon yacht, c’est tout ce que j’ai, je suis tout seul sur l’eau”, chante Mayer dans un refrain accrocheur au sommet d’une piste optimiste. Incroyablement, la vidéo présente une photo de superyacht prise par un drone après une autre, qui semblent toutes être le véritable bateau de Geffen.

«Si elle est coincée dans ma tête, elle pourrait tout aussi bien être coincée dans la vôtre. Voici «Drone Shot of My Yacht», tel que présenté sur @currentmood hier soir », Mayer a relayé à ses 4,9 millions de followers Instagram, se référant à son« émission non officielle », Current Mood. La vidéo elle-même avait déjà été visionnée plus de 850 000 fois mardi soir – bien que ce nombre soit susceptible de grimper rapidement.

Il n’est pas clair si la torréfaction suscite une réponse significative de Geffen. Mardi, il semble que David Geffen ait supprimé son compte Instagram entier, ce qui suggère une retraite sérieuse. Mais peut-être que Geffen prévoit un retour philanthropique – peut-être en affrétant son bateau vers les eaux troubles de la ville de New York et en convertissant son yacht en hôpital temporaire COVID-19. Même un don ferait l’affaire et transformerait un humblebrag en un geste mémorable de bonne volonté. Jusque-là, laissez la torréfaction continuer.