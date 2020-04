John Mellencamp et Neil Young parmi les interprètes de «À la maison avec les aides agricoles»

Ce samedi 11 avril, AXS présentera At Home With Farm Aid, avec des performances à domicile de John Mellencamp, Dave Matthews, Neil Young et Willie Nelson, qui animera l’événement avec ses fils Lukas et Micah. L’émission, qui fera entrer le festival de longue date dans les foyers à travers le pays, bénéficiera non seulement aux agriculteurs indépendants, mais mettra également l’accent sur les effets que COVID-19 a sur leurs moyens de subsistance. L’émission spéciale sera diffusée à 20h00 HNE sur AXS TV et ses chaînes de médias sociaux, dans le cadre de son initiative «@Home And Social». Les téléspectateurs seront encouragés à faire des dons via le site Web de Live Aid, où le programme sera également diffusé en direct.

Dans une déclaration officielle, Nelson, qui est également président de Farm Aid, a déclaré: «Le coronavirus a perturbé notre pays tout entier et constitue une grave menace pour nous tous. L’un de ses nombreux impacts est qu’il nous a aidés à mieux voir la valeur des personnes essentielles comme les travailleurs de la santé, les commis d’épicerie, les chauffeurs de camion de livraison, les agriculteurs et les éleveurs. »

Nelson a ensuite déclaré: «Farm Aid a travaillé pendant 35 ans pour construire un système agricole axé sur l’agriculture familiale, et nous sommes ici pour soutenir les agriculteurs et les éleveurs dans cette crise, sans qui nous ne pourrions pas manger. Le moment est venu de mettre en place un système alimentaire agricole familial résilient. »

Sarah Weidman – Responsable de la programmation originale, du développement et du contenu multiplateforme d’AXS TV – a ajouté: «Les agriculteurs ont tant donné à l’Amérique. Avec COVID-19 mettant l’industrie agricole à l’épreuve ultime, c’est à notre tour de redonner. “

Le soir suivant, AXS diffusera également The Best of Farm Aid 2019 à 20h00 HNE. Le spécial présentera plus de deux heures de séquences de le festival de l’an dernier, y compris les sets de Margo Price, Nathaniel Rateliff & the Night Sweats, Tanya Tucker, Yola et Lukas Nelson & Promise of the Real. En prime, l’émission comprendra une performance non encore diffusée de Bonnie Raitt.

Organisé à l’origine en 1985 par Mellencamp, Nelson et Young, Farm Aid a travaillé à bâtir un système agricole familial dynamique axé sur les exploitations agricoles et bénéficiant aux exploitations de toutes tailles. À quelques exceptions près, le festival a eu lieu dans un lieu différent chaque année à travers l’Amérique et a présenté des performances mémorables des plus grands noms de la musique, notamment Bob Dylan, les Beach Boys, Bon Jovi, Joni Mitchell, Paul Simon et Sheryl Crowe.

