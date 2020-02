John Petrucci de Dream Theater nomme trois albums qui ont eu un grand impact sur lui (vidéo)

Dans une récente interview avec Jason Cenador du site espagnol Mariskalrock.com, THÉÂTRE DU RÊVE guitariste John Petrucci a été invité à nommer trois albums qui ont eu un grand impact sur lui. Il a répondu (voir la vidéo ci-dessous): “Je reviens à beaucoup de disques qui m’ont influencé quand j’étais plus jeune, quand j’étais vraiment un adolescent qui pratiquait beaucoup. Par exemple, j’ai entendu Al Di Meolac’est ‘Casino’ album pour la première fois, et ça m’a vraiment bluffé. Steve Morse‘s’ The Introduction ‘, son premier album solo, un de mes préférés. Et Stevie Ray Vaughanc’est «Ne pouvait pas supporter le temps». C’est un autre que j’ai entendu – en fait, je l’ai entendu à la radio en premier. J’ai entendu ‘Bébé vaudou’, sa version, et je me disais: “Oh mon Dieu!” J’étais, comme, aspiré par la radio. ‘Ceci est incroyable.’ Ce ne sont que trois. Il y en a tellement. Mais ce sont trois. “

THÉÂTRE DU RÊVE poursuit sa tournée en soutien à son 14e album studio, “Distance dans le temps”, qui est sorti en février 2019. Le disque présente une créativité retrouvée pour THÉÂTRE DU RÊVE tout en conservant les éléments qui leur ont valu des fans dévoués à travers le monde. L’album marque également la première du nouveau label du groupe InsideOut Music. L’œuvre a été créée par un collaborateur de longue date Hugh Syme (SE RUER, IRON MAIDEN, PIERRE SOUR). “Distance dans le temps” a été produit par Petrucci, mélangé par Ben Grosse et maîtrisé par Tom Baker.

En juin 2018, les membres de THÉÂTRE DU RÊVE se sont isolés dans un endroit privé dans l’État de New York pour commencer à écrire pour le nouveau record. Tout en passant l’été à vivre ensemble dans la résidence adjacente de la propriété, le groupe a passé ses jours et ses nuits à créer la musique qui constituerait le nouvel album dans le “Yonderbarn”; une belle et spacieuse grange méticuleusement transformée en studio de tournage et d’enregistrement ultramoderne. Après une période intense et extrêmement productive de séances d’écriture en groupe et voulant conserver la magie qui a été capturée dans ce lieu pittoresque et inspirant, ils ont décidé d’enregistrer l’album dans la salle même où ils s’étaient tous réunis pour écrire ensemble. écriture et enregistrement pour “Distance dans le temps” a marqué une autre première pour les 33 ans de carrière du groupe. Le résultat est une collection plus lourde de chansons qui met en valeur les premières racines du groupe tout en explorant de nouveaux territoires en tant que musiciens et amis.



