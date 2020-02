John Petrucci du Dream Theater partage une carte de bienvenue hilarante qu’il a reçue d’un hôtel polonais

THÉÂTRE DU RÊVE guitariste John Petrucci a partagé une carte de bienvenue hilarante qu’il a reçue du service des relations clients d’un hôtel polonais.

Plus tôt dans la journée (dimanche 16 février), le groupe de metal progressif est arrivé au Sofitel Wroclaw Old Town à Wrocław, en Pologne, avant THÉÂTRE DU RÊVEconcert de la ville. À leur arrivée, ils ont été accueillis par un message du responsable des relations avec les clients de la vieille ville de Sofitel Wroclaw Aleksandra Zblewska, qui a écrit: “Cher Théâtre du Rêve, bienvenue au Sofitel Wrocław Old Town! Nous sommes vraiment fans. Nous espérons que votre séjour sera aussi bon que votre deuxième album. Meilleures salutations, Aleksandra Zblewska Relations avec les clients.”

Petrucci a pris une photo de la note et l’a publiée sur Instagram, en écrivant dans un message d’accompagnement: “Je ne peux pas dire si cela doit être un compliment ou une insulte!” Il a également ajouté un emoji de visage clignotant.

THÉÂTRE DU RÊVE est sur la route en Europe dans le cadre de son cycle de tournée “Evening With”, avec une célébration du dernier album du groupe, “Distance dans le temps”, et son accomplissement jalon acclamé “Metropolis Part 2: Scenes From A Memory”. le “Visite de la distance dans le temps – Célébrer 20 ans de scènes d’une mémoire” voit le groupe jouer son ensemble complet et complet de trois heures pour un public à travers l’Europe. Le match de 28 dates a débuté le 11 janvier à Amsterdam, aux Pays-Bas et se terminera le 23 février à Glasgow, au Royaume-Uni.

THÉÂTRE DU RÊVE poursuit sa tournée en soutien à son 14e album studio, “Distance dans le temps”, qui est sorti en février 2019. Le disque présente une créativité retrouvée pour THÉÂTRE DU RÊVE tout en conservant les éléments qui leur ont valu des fans dévoués à travers le monde. L’album marque également la première du nouveau label du groupe InsideOut Music. L’œuvre a été créée par un collaborateur de longue date Hugh Syme (SE RUER, IRON MAIDEN, PIERRE SOUR). “Distance dans le temps” a été produit par Petrucci, mélangé par Ben Grosse et maîtrisé par Tom Baker.



