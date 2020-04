John Prine, auteur-compositeur-interprète country-folk légendaire, meurt à l’âge de 73 ans

Le chanteur et compositeur émouvant aux Grammy Awards John Prine est décédé à l’âge de 73 ans en raison de complications liées à COVID-19, a confirmé sa famille au New York Times.

Le prolifique Prine est décédé le mardi 7 avril au Vanderbilt University Medical Center de Nashville, dans le Tennessee. Prine a été hospitalisé le mois dernier en raison de l’apparition soudaine des symptômes de COVID-19 et a été placé en soins intensifs.

Avec cinq décennies de classiques folk-country à son actif, Prine faisait partie intégrante de la musique de racines américaines et était vénéré par la critique et ses collègues artistes, comptant Bob Dylan, Roger Waters et Kris Kristofferson comme admirateurs, entre autres.

Dylan a même répertorié Prine parmi ses auteurs-compositeurs préférés, déclarant au Huffington Post en 2009: «Les trucs de Prine sont de l’existentialisme purement proustien», a-t-il déclaré. «L’esprit du Midwest voyage au nième degré. Et il écrit de belles chansons. “

Le chanteur à la voix rauque était encore relativement inconnu quand il a été “découvert” Kristofferson qui l’a entendu jouer une nuit dans un petit club de Chicago appelé le Fifth Peg. Quelques semaines plus tard, Prine jouait au légendaire club Bitter End à New York, où il est apparu avec Carly Simon. Jerry Wexler, le record record, était également assis dans le public, qui l’a signé le lendemain avec Atlantic Records.

Le talent singulier de Prine était sa capacité à arracher la poésie des histoires quotidiennes des travailleurs. En plus de la sortie de plus de 24 albums studio et live au cours de sa carrière, ses compositions ont souvent été reprises et transformées en succès pour d’autres, de Angel From Montgomery de Bonnie Raitt, Sam Stone de Johnny Cash et I Just Wanna de George Strait. Dance With You ‘, entre autres.

“C’est un vrai chanteur folklorique dans la meilleure tradition folklorique, coupant au cœur des choses, aussi pure et simple que la pluie”, a déclaré Raitt à Rolling Stone en 1992.

John Prine est né le 10 octobre 1946, dans la banlieue ouvrière de Chicago, Maywood, Illinois. Il a été élevé sur la musique du comté, et après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, il a travaillé pour le bureau de poste pendant deux ans avant d’être enrôlé dans l’armée à l’étranger. Après avoir été libéré, il est retourné à sa route du courrier et a commencé à se produire lors des soirées open mic au Fifth Peg sur le côté.

Une autre nuit fatidique de kismet, Roger Ebert, le critique de cinéma du Chicago Tribune, a attrapé son ensemble et a écrit la première critique de Prine, sous le titre “Singing Mailman Who Delivers a Powerful Message in a Few Words”, le reste était de l’histoire.

Il a remporté son premier Grammy pour son album de 1992, The Missing Years, avec des apparitions invitées de Bruce Springsteen, Tom Petty et d’autres artistes, et a reçu son deuxième Grammy pour son 2006 pour l’album Fair and Square. En décembre, il a été choisi pour recevoir un Grammy 2020 pour l’ensemble de ses réalisations.

Prine avait déjà souffert de problèmes de santé, ayant subi une chirurgie du cancer en 1998 pour retirer une tumeur au cou et une partie d’un poumon enlevée pour traiter le cancer du poumon en 2013.

Il laisse dans le deuil son épouse, Fiona Whelan Prine, qu’il a épousée en 1996; trois fils, Jody, Jack et Tommy; deux frères, Dave et Billy; et trois petits-fils.