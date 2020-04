John Prine est mort à 73 ans

L’auteur-compositeur-interprète emblématique John Prine est décédé aujourd’hui au Vanderbilt University Medical Center à Nashville. Sa famille a confirmé qu’il était décédé des complications de COVID-19. Il avait 73 ans.

La composition de Prine a été honorée par les Americana Music Awards, le Nashville Songwriters Hall of Fame et d’autres institutions. Il a remporté le Grammy du meilleur album folk contemporain en 1992 et 2006 pour The Missing Years et Fair & Square, respectivement. Il revient en 2018 avec son premier album en 13 ans, The Tree of Forgiveness.

Né dans l’Illinois en 1946, Prine a appris la guitare à l’adolescence. Il a servi dans l’armée et a travaillé comme facteur avant de commencer à se produire à Chicago à la fin des années 60. Il a contribué à la scène folklorique croissante de la ville. Prine a sorti son premier album éponyme en 1971, qui comprenait des chansons comme “Angel from Montgomery” et “Paradise”. Sa production est restée stable tout au long de la décennie, y compris ses efforts en deuxième année, Diamonds in the Rough de 1972, Sweet Revenge de 1973 et Pink Cadillac de 1979. Son album de 1992, The Missing Years, lui vaut son premier Grammy du meilleur album folk contemporain.

Prine a combattu le cancer des cellules squameuses en 1998. Sa chirurgie a nécessité l’ablation d’une petite tumeur ainsi que d’une partie de son cou. Bien qu’il ait récupéré, il a trouvé sa voix modifiée à un registre grave et graveleux. Il a sorti l’album 2005 Fair & Square sur l’expérience, et a remporté son deuxième Grammy du meilleur album folk contemporain. En 2015, il a été intronisé au Grammy Hall of Fame.

Prine a eu une grande influence sur d’innombrables auteurs-compositeurs. En 2010, My Morning Jacket, Drive-By Truckers et bien d’autres ont contribué à un album hommage, Broken Hearts & Dirty Windows: Songs of John Prine. En 2017, Bon Iver a présenté un ensemble spécial John Prine lors de son festival Eaux Claires basé au Wisconsin. La même année, Prine se produit au Newport Folk Festival et invite de nombreux artistes, dont Justin Vernon, Roger Waters, Margo Price et d’autres à participer. En 2019, Prine a dû reporter une série de dates de tournée d’été en préparation de la chirurgie du stent cardiaque. L’année suivante, cependant, il contribua au single “Memories” de Swamp Dogg aux côtés de Justin Vernon de Bon Iver.

Après que la femme et le manager de Prine, Fiona, aient été testés positifs pour le coronavirus (COVID-19) en mars 2020, Prine a été hospitalisé “après une apparition soudaine des symptômes de COVID-19”. Fiona a révélé début avril qu’il avait développé une pneumonie dans les deux poumons.

“C’est une nouvelle difficile à partager pour nous”, a ajouté la famille de Prine dans le communiqué. «Mais vous êtes nombreux à avoir aimé et soutenu John au fil des ans, nous voulions vous le faire savoir et vous donner la possibilité de transmettre plus de cet amour et de ce soutien maintenant. Et sachez que nous vous aimons et que John vous aime. »

