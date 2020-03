John Prine hospitalisé pour des symptômes de COVID-19: «Sa situation est critique»

L’auteur-compositeur-interprète John Prine a été hospitalisé pour des symptômes de coronavirus (COVID-19). La famille de Prine a partagé la nouvelle sur le compte Twitter officiel du musicien plus tôt dans la soirée (28 mars), déclarant que “après un début soudain de symptômes de COVID-19, John a été hospitalisé jeudi (3/26). Il a été intubé samedi soir et continue de recevoir des soins, mais sa situation est critique. »

“C’est une nouvelle difficile à partager pour nous”, a ajouté la famille Prine. «Mais vous êtes nombreux à avoir aimé et soutenu John au fil des ans, nous voulions vous le faire savoir et vous donner la possibilité de transmettre plus de cet amour et de ce soutien maintenant. Et sachez que nous vous aimons et que John vous aime. » Trouvez la déclaration complète ci-dessous.

Plus tôt ce mois-ci, l’épouse et gestionnaire de Prine, Fiona Whelan Prine, a été testée positive pour le coronavirus (COVID-19). Lorsque Prine a été initialement testé pour COVID-19, ses résultats sont revenus comme «indéterminés».

De la famille Prine:

Après une apparition soudaine des symptômes de COVID-19, John a été hospitalisé jeudi (3/26). Il a été intubé samedi soir et continue de recevoir des soins, mais sa situation est critique.

C’est une dure nouvelle à partager. Mais tant d’entre vous ont aimé et soutenu John au fil des ans, nous voulions vous le faire savoir et vous donner la possibilité de transmettre plus de cet amour et de ce soutien maintenant. Et sachez que nous vous aimons et que John vous aime.

