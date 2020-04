John Prine, personnage populaire et country est décédé des suites d’un coronavirus à 73 ans

Le coronavirus ou pandémie de COVID-19 a malheureusement coûté la vie à de nombreuses personnes à travers le monde et la musique n’a pas été épargnée par des victimes sensibles, car Ce 7 avril, l’un des personnages les plus importants du pays et des gens du 20e siècle est décédé, John Prine, qui a perdu la bataille contre le virus à l’âge de 73 ans. et après avoir lutté pendant près de 3 semaines avec des symptômes.

Cela a été rapporté par sa famille à travers une déclaration sur le compte Instagram officiel du musicien, où ils ont mentionné que depuis samedi Prine était tubé et recevait des soins mais mardi après-midi a reçu cette terrible nouvelle: «Beaucoup d’entre vous ont aimé et soutenu John au fil des ans, nous voulions vous le faire savoir et vous donner l’opportunité d’envoyer plus de cet amour et de ce soutien maintenant. Et dites-leur que nous les aimons et que John les aimait. »

Le nom de John Prine peut ne pas sembler familier à beaucoup, Cependant, elle fait partie de ces légendes qui ont vécu toute sa carrière dans l’underground, presque presque en tant qu’artiste culte.. Prine est né le 10 octobre 1946 dans l’Illinois, et influencé par son grand-père – qui était le guitariste du chanteur country, Merle Travis– a commencé à jouer de cet instrument à 14 ans. Il était facteur et a fait son service militaire mais quand il a terminé et au début des années 60, il a déménagé à Chicago avec un seul objectif: devenir un auteur-compositeur-interprète.

Après avoir ébréché la pierre partout, en 1971, il a enregistré son premier album éponyme avec lequel il a reçu beaucoup d’éloges, grâce aux paroles bien travaillées que vous pouvez trouver dans des chansons comme “Illegal Smile”, “Sam Stone”, “Hello In There” et “Paradise”. Le succès a été si grand que beaucoup ont commencé à l’appeler le «Mark Twain de la musique» et même «le nouveau Bob Dylan». Le sien Dylan a avoué qu’il était un fan de Prine et est même allé jouer de l’harmonica avec lui dans l’un des premiers spectacles qu’il a donné à New York.

Il continue de publier des albums acclamés par la critique comme Diamonds in the Rough (1972), Sweet Revenge (1973) et Pink Cadillac (1979), mais ce n’est qu’en 1992 avec l’album The Missing Years qu’il remportera son premier Grammy du meilleur album folk contemporain. John Prine a été une grande inspiration pour beaucoup de jeunes artistes et même pour sa génération, collaborant avec des musiciens de toutes sortes qui l’admiraient.

En 2010, My Morning Jacket, Drive-By Truckers et bien d’autres ont travaillé sur un album hommage aux musiciens, Broken Hearts & Dirty Windows: Songs of John Prine. En 2017 Prine s’est produite au Newport Folk Festival où elle a présenté des invités de luxe de la taille de Roger Waters, Margo Price et Bon Iver, bien qu’avec ce dernier, il avait un lien énorme depuis John a collaboré avec Bon Iver sur “Memories”, une chanson mélancolique avec laquelle Justin Vernon a réussi à réaliser le rêve d’enregistrer avec lui.

En apprenant la nouvelle de la mort de John Prine, des musiciens comme Bon Iver lui-même, Bruce Springsteen et Chris Isaak Ils ont parlé de l’énorme héritage du chanteur-compositeur et de l’énorme fossé qu’il laisse dans la musique country et folk, que ces dernières années, il a perdu ses plus grands héros et il est inclus dans cette liste.

Ici, sur E Street, nous sommes écrasés par la perte de John Prine. John et moi étions “New Dylans” ensemble au début des années 70 et il n’a jamais été que le plus beau gars du monde. Un véritable trésor national et un auteur-compositeur pour les âges. Nous envoyons notre amour et nos prières à sa famille.

– Bruce Springsteen (@springsteen) 8 avril 2020

Votre musique était si importante pour moi… votre amitié encore plus. RIP @JohnPrineMusic pic.twitter.com/jmbaXdENOK

– Chris Isaak (@ChrisIsaak) 8 avril 2020