Johnnie Taylor volant haut en 1971

Au début de 1971, Johnnie Taylor était en plein apogée chez Stax Records, volant aussi haut que le label lui-même. Le 20 février de la même année, un hit Stax en a remplacé un autre en tête de la liste Billboard R&B. Johnnie a réalisé son deuxième n ° 1 avec “Jody’s Got Your Girl And Gone” et, dans le processus, remplacé Rufus Thomas “Do The Push and Pull” au sommet.

Taylor avait dominé le sondage R&B en 1968 avec le top 5 du crossover des charts pop américain “ Who’s Making Love ”. sorti après ce smash de 68, a fait le top 30 sur le Hot 100. La chanson a été écrite par le producteur de disques de Johnnie Don Davis avec Kent Barker et Cam Wilson, et est devenue une partie de l’album One Step Beyond qui a figuré en mars, atteignant No 6 R&B.

‘Jody’ présentait des remplissages de guitare de Davis lui-même ainsi que le légendaire groupe house Stax. En post-production, les choeurs de Temptation-esque ont été ajoutés par nul autre que Stax, le camarade de Taylor, les Dramatics, dont la meilleure heure arriverait un an plus tard avec leur propre âme n ° 1, “In The Rain”.

Taylor, souvent sous-évalué, de Crawfordsville, Arkansas, a inscrit sa 14e entrée au tableau de l’âme avec «Jody», sur un total impressionnant de 43 réparties sur 34 ans. Son succès est venu en trois phases distinctes, dont l’ère Stax était la première, et comprenait un troisième best-seller R&B avec “I Believe In You (You Believe In Me)” de 1973. “

Le chanteur est passé à une autre période forte à Columbia, surtout avec le R&B et la pop n ° 1 «Disco Lady», puis a terminé avec une série distinguée de sorties pour le label indépendant de soul sudiste Malaco. Taylor n’avait que 62 ans lorsqu’il est décédé d’une crise cardiaque en 2000. Il est rappelé avec tendresse par le pilier de longue date de Stax et le dirigeant Deanie Parker, uDécouvrez Stax Legends série audio.

“Jody’s Got Your Girl and Gone” est sur The Very Best of Johnnie Taylor, qui peut être acheté ici.

