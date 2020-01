Johnnie Taylor’s Sound, Soulful Advice

La musique soul en janvier 1969 ne se résumait pas à «I Heard It Through The Grapevine». Marvin Gaye La chanson jette une ombre sur les scènes R&B et pop de la journée, en tête des deux palmarès Billboard d’avant Noël à février. Mais alors que le magazine publiait son nouveau tableau Bestselling Rhythm & Blues Singles pour le 25 janvier, Johnnie Taylor avait quelque chose de nouveau à dire.

La star de Stax, qui avait payé beaucoup de cotisations à la fois dans un accord antérieur avec le label Derby et avec quelques succès de moyenne importance sur le label estimé de Memphis, avait désormais vraiment touché la paie. En fait, son groove de signature ‘Who’s Making Love’ était le single vendu à un million de dollars qui menait le thème de la soul juste avant le règne de Marvin, et comme il a publié la suite, il était immédiatement sur un autre gagnant.

La chanson en question était «Take Care Of Your Homework», écrite par un quatuor impressionnant comprenant le héros de Northern Soul Homer Banks, l’écrivain-producteur Raymond Jackson, T. (Thomas) Kelly et un autre producteur et auteur-compositeur respecté, l’ancien membre du personnel de Motown Don Davis.

Tous sauf Kelly avaient également écrit «Who’s Making Love» avec Bettye Crutcher, et ont maintenant tourné la main vers un autre morceau confiant et cuivré alimenté par la voix abrasive mais souple de Taylor et une parole conseillant aux hommes de ne pas prendre leur vie à la maison et leurs amours pour acquis. Une autre distinction est venue dans la production de Davis et Al Jackson Jr., le batteur recherché et très vénéré avec Booker T et les MG et bien au-delà.

Les deux coups étaient allumés Le nouvel album de Taylor Who’s Making Love…, décrit par Billboard comme «puissant». L’examen du titre commercial du single lui a donné un Top 20 Pop Spotlight, observant que «Taylor propose un matériel du Top 10 plus gagnant et intelligent avec un entraînement vocal dynamique et un sauvage , la danse funky battait avec un fort soutien.

“Prenez soin de vos devoirs” est entré dans le Hot 100 une semaine avant ses débuts en R&B, qui est arrivé au 30e rang alors que le single courait 67-40 dans le compte à rebours de la pop. Cela correspondait à cette prédiction de Billboard avec un pic n ° 20 là-bas, mais s’est avéré être un plus grand succès du côté de l’âme. Il a grimpé jusqu’au n ° 2 pour devenir le deuxième d’un impressionnant huit premiers succès R&B consécutifs pour l’homme de Crawfordsville, Arkansas.

«Prenez soin de vos devoirs» est sur Who’s Making Love…, qui peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de Stax Records sur Apple Music et Spotify.