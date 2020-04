Johnny Depp et Jeff Beck s’associent pour couvrir “Isolation” de John Lennon

Avez-vous déjà imaginé le capitaine Jack Sparrow lancer une couverture de John Lennon? Eh bien, c’est une réalité. Avec le guitariste Jeff Beck, Johnny Depp a sorti une bonne version de l’ex-chanson des Beatles “Isolation”. Une chanson bien organisée pour l’époque où nous vivons.

L’acteur (bien qu’ils disent qu’il est toujours un meilleur guitariste) et Jeff Beck, l’un des guitaristes qu’il a joué sur The Yardbirds, avec Eric Clapton et Jimmy Page les deux autres, collaborent en coulisses depuis plusieurs années. Mais cette réinvention du classique de Lennon est sa première sortie officielle sur tous les services de streaming et de téléchargement numériques comme Spotify et Apple Music.

“Johnny Depp et moi travaillons ensemble sur la musique depuis un certain temps et nous avons enregistré cette chanson pendant notre séjour en studio l’année dernière”, a déclaré Beck. “Nous ne nous attendions pas à le lancer si tôt, mais étant donné tous les jours difficiles et le véritable” isolement “que les gens traversent en ces temps difficiles, nous avons décidé que ce serait peut-être le bon moment pour tout le monde de l’entendre.”

“Vous aurez bientôt plus de nouvelles de Johnny et de moi, mais jusque-là Nous espérons que vous trouverez un peu de confort et de solidarité dans notre version de ce classique de Lennon. ». Et garçon oui, en écoutant cette chanson de Lennon ces jours-ci, ça tombe plutôt bien. Écoutez la couverture ci-dessous.

Pour sa part, Johnny Depp a donné un peu de contexte à la réalisation de la reprise: «Jeff Beck et moi avons enregistré« Isolation »l’année dernière, comme notre version d’une belle chanson de John Lennon. La poésie de Lennon: «Nous avons peur de tout le monde. Peur du soleil. » Jeff et moi avons trouvé cette chanson sur l’isolement, la peur et les risques existentiels pour notre monde particulièrement profonde en ce moment. Nous avons donc voulu vous le donner, et nous espérons que cela vous aidera à comprendre le moment ou tout simplement vous aider à passer le temps alors que nous endurons l’isolement ensemble. “