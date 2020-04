Johnny Hedlund de Unleashed travaille sur un livre sur les traditions et les valeurs vikings

UNLEASHED chanteur Johnny Hedlund a confirmé à Loud TV en France qu’il travaillait sur un livre sur les traditions et les valeurs vikings. “Je ne peux pas en dire beaucoup plus à ce sujet actuellement, car je dirais qu’il est un peu trop tôt”, a-t-il déclaré (voir la vidéo ci-dessous). “Mais ça tourne. Ça va bien. Chaque fois que je sors, si je suis dans un aéroport ou dans un avion ou que je passe du temps n’importe où, je continue à travailler dessus. C’est très amusant.”

Il a poursuivi: “Je ne pense pas que quiconque ait fait un livre comme celui-ci, ce qui est ma compréhension des traditions et des valeurs vikings. C’est ce que c’est. Nous verrons ce qui se passera quand il sortira. Je suis vraiment ravi de en train de le faire. J’ai probablement plus de plaisir à l’écrire que de penser à ce que ça va être quand il sera terminé. J’essaie de passer un bon moment à le faire – à créer. “

Selon Hedlund, son prochain livre ne sera pas du tout une fiction. Il a expliqué: «Sans trop en dire, il s’agit de savoir comment survivre, en quelque sorte. Il s’agit de regarder vers l’avenir sans être déprimé. Il s’agit de regarder vers l’avenir, en utilisant la tradition viking. Je combine donc ces deux Donc, c’est beaucoup de psychologie, évidemment, mais c’est aussi beaucoup de choses pratiques. Cela dépend beaucoup de la façon dont je vis, comment ma famille vit et comment mes amis vivent. Je pense que cela a sa place, et nous je verrai ce que les gens en penseront une fois terminé. “

Il a ajouté: “La vision conventionnelle des Vikings, ça devient très commercial, ça devient très facile et ça devient un peu puéril, en quelque sorte. Et je ne pense pas que c’était si puéril, et je ne pense pas que c’était aussi simple que ça – je pense que c’était plus difficile que ça, et je pense qu’il y avait plus que cela. Donc je pense que c’est ma tâche. C’est ce que je fais. C’est ce que j’essaie de faire avancer. Je pense que j’essaie de le faire pour 30 ans maintenant. On verra. Quelqu’un d’autre devra être juge si je fais du bon travail ou pas. “

UNLEASHED13e album complet, “La chasse au Christ blanc”, a été publié en octobre 2018 via Napalm Records.



