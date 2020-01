Johnny Marr rejoint Hans Zimmer pour le score de James Bond «No Time To Die»

Les nouvelles nouvelles du prochain épisode de la franchise James Bond No Time To Die ne cessent de venir. Surtout ceux qui ont à voir avec la partition et le thème principal du film. Il y a quelques jours, nous avons appris que Hans Zimmer lui-même avait pris les rênes de ce qui sonnerait aux côtés des nouvelles aventures de l’agent secret britannique le plus célèbre du monde. Maintenant Il est officiel que l’ancien guitariste des Smiths, Johnny Marr, rejoigne à nouveau Zimmer pour faire une partition qui promet de ne faire qu’un pour la mémoire.

Le 25e film de la série, réalisé par Cary Fukunaga, met en vedette Daniel Craig dans sa dernière apparition en 007 et sera présenté en avant-première le 10 avril 2020. S’exprimant exclusivement pour NME, Marr a déclaré: “Une partie de l’héritage des films Bond est sa musique emblématique, donc je suis très heureux de prendre ma guitare à” No Time To Die “”.

Ce ne serait pas la première fois que Zimmer et Marr collaborent ensemble pour marquer un film. Ses épaules reposent des œuvres légendaires telles que Inception et The Amazing Spider-Man. En fait, Marr accompagne à plusieurs reprises Zimmer lors de tournées pour jouer de la guitare dans ses concerts symphoniques. Jusqu’à très récemment, c’était le fils de Marr qui le remplaçait dans le groupe live de Zimmer.

Cette nouvelle intervient également après avoir découvert que Billie Eilish, l’artiste la plus écoutée de 2019, composera et chantera la chanson principale de No Time To Die. “Nous sommes ravis d’annoncer que Billie et Finneas ont écrit une chanson incroyablement puissante et émouvante pour No Time To Die. », ont déclaré Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, les producteurs de No Time To Die.

Pour sa part, Billie Eilish a commenté: «C’est fou de faire partie de tout ça de toutes les manières. Pouvoir marquer la chanson principale d’un film faisant partie d’une série aussi légendaire est un grand honneur. James Bond est la franchise de films la plus cool de tous les temps. Je suis toujours sous le choc. “.