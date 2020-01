Johnny Marr travaillera avec Hans Zimmer sur la partition du nouveau film de James Bond No Time to Die

Johnny Marr travaille avec Hans Zimmer sur la partition du prochain film de James Bond No Time to Die, rapporte NME et le représentant de Marr a confirmé à Pitchfork. Zimmer – qui a été récemment annoncé pour remplacer le compositeur Dan Romer, trois mois avant la sortie du film – a déjà travaillé avec le guitariste des Smiths sur des films comme Inception et The Amazing Spider-Man 2. Marr a également joué en direct avec le compositeur au cours des années passées. .

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que Billie Eilish dirigera le thème du titre No Time to Die, qui arrive dans les salles le 6 avril 2020 et est réalisé par Cary Fukunaga (True Detective).

.