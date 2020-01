Johnny Too Bad: Le talent artistique diabolique de John Martyn

Voici deux citations par la seule et unique John Martyn, pris de part et d’autre de sa carrière et séparé de près de 40 ans. «J’étais très ambitieux, même si c’était inconsciemment, et je voulais devenir un virtuose», a-t-il déclaré à Beat Instrumental en 1970, à l’âge de 21 ans. «Je voulais être le meilleur dans tout au lieu de simplement jouer de la musique. , et c’est facile si vous êtes un artiste solo de perdre votre sens de l’orientation et de la perspective. “

Passez à 2008, d’innombrables aventures et de nombreux records séminaux plus tard. Martyn, âgé de 60 ans, a dû faire face à différents défis, ayant subi une amputation de la jambe droite sous le genou environ deux ans plus tôt. Mais il riait toujours de ses ennuis personnels de sa manière habituelle, adorablement philosophique.

“La pire chose à faire avec une jambe de bois, c’est que vous ne pouvez pas vous éloigner des gens”, a-t-il ri avec Johnny Black dans le magazine R2. «Ils viennent vous ennuyer! Espaces fermés! Le manque de mobilité est une douleur dans les fesses, mais vous y êtes. “

Peu de temps après cette deuxième entrevue, le troubadour sans égal a été nommé OBE sur la liste des honneurs du nouvel an. Puis, le 29 janvier 2009, il a succombé à une double pneumonie et est parti.

Dans une carrière d’enregistrement de 37 ans (c’est 44 si vous incluez le dernier album posthume de 2011, Heaven and Earth), John Martyn a toujours joué à son propre rythme. S’il n’était pas toujours aussi apprécié qu’il aurait dû l’être, dans le sens le plus large possible, alors qu’il était dans les parages, la positivité de ce bon viveur le faisait toujours passer.

“Quand j’ai commencé”, a-t-il expliqué à Q en 1990, “c’était l’époque du chanteur-compositeur-interprète où les gens disaient:” Oh, quelle belle réplique! “Quand ils écoutaient des chansons. J’apprécie toujours ça chez les autres mais pour moi, je préfère le bruit. J’aurais pu être – périr la pensée! – une Cat Stevens ou un Paul Simon ou quelque chose comme ça, mais l’idée de sortir et de chanter la même chose de la même manière chaque nuit m’a toujours horrifié.

Il serait amusé de voir le respect des derniers jours qui a coulé dans sa direction, à travers des projets tels que le multi-artiste Johnny Boy Would Love This Tribute, le somptueux coffret Island Years et son spin-off Best Of The Island Years. John nous manque énormément, mais avec son énorme œuvre, jamais loin.

