Jon Bon Jovi s’associe à la royauté britannique pour la charité

Le prince Harry et Jon Bon Jovi ont uni leurs forces aux studios Abbey Road pour soutenir la Fondation Invictus Games avec une session d’enregistrement caritative spéciale dans les studios emblématiques.

Faisant sa deuxième apparition publique au Royaume-Uni après sa sortie de la vie royale, le prince Harry a rendu visite à Jon Bon Jovi aux studios Abbey Road, alors que la légende du rock enregistrait un remix spécial de son single 2019 “ Unbroken ” au profit de la fondation du prince Invictus Games.

Le chanteur de Bon Jovi, qui était également rejoint par le Invictus Games Choir dans le studio, a invité le duc de Sussex dans la cabine vocale pour participer à la session. Le couple a également posé pour des photos au croisement emblématique d’Abbey Road en face des studios – une étape touristique préférée, rendue célèbre par les Beatles en 1969. Couverture de l’album Abbey Road.

JBJ et Harry se sont réunis pour enregistrer une version spéciale de #Unbroken pour les Jeux Invictus. L’enregistrement présente le Invictus Games Choir, composé de vétérans blessés, blessés et malades et de membres du personnel des forces armées britanniques. # WeAreInvictus @WeAreInvictus pic.twitter.com/UHYhY3r5zs

– Bon Jovi (@BonJovi) 28 février 2020

“Unbroken” a été initialement écrit par Jon Bon Jovi pour le documentaire To Be of Service, qui raconte l’histoire de vétérans militaires vivant avec le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) et les animaux d’assistance qui améliorent leur vie.

Les Jeux Invictus, fondés par le duc de Sussex en 2014, sont un événement multisports dans lequel des militaires et des vétérans blessés, blessés ou malades s’affrontent. Les Jeux Invictus de cette année auront lieu du 9 mai au 16 mai au Sportcampus Zuiderpark aux Pays-Bas, avec 19 pays représentés.

S’adressant à CBS News sur «Unbroken», le chanteur a déclaré: «Quand je l’ai écrit, il fallait que ce soit honnête. Je ne pourrais rien enduire de sucre si j’allais demander [service members] pour le chanter “, alors qu’un membre de la chorale des Jeux Invictus notait à propos du prince Harry,” C’est un ancien soldat … Et il fait toujours partie de notre famille. Et il comprend. ” Le Prince, qui a demandé à être appelé simplement «Harry» à l’avenir, quittera ses fonctions royales supérieures et termine actuellement ses dernières fonctions au Royaume-Uni avec sa femme, Meghan Markle.

Bon Jovi et son groupe éponyme du New Jersey sortiront leur album studio, 2020 le 15 mai, qui comprendra la version originale de “Unbroken”, ainsi que leur nouveau single, “Limitless”. Le groupe se prépare également pour une tournée co-vedette aux États-Unis avec Bryan Adams, qui débutera le 10 juin à Tacoma, Washington.

Le prochain remix de «Unbroken», qui sortira en mars, permettra de recueillir des fonds pour les Jeux Invictus, en aidant les militaires blessés et les anciens combattants.

Le 2020 de Bon Jovi sort le 15 mai et peut être précommandé ici.