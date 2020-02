Jon Hopkins partage une nouvelle chanson «Scene Suspended»: Écoutez

Jon Hopkins a officiellement publié une nouvelle composition pour piano qu’il a récemment débutée en direct à l’Opéra de Sydney. Cela s’appelle “Scene Suspended”. Écoutez ci-dessous.

“Les pistes principales de Singularity étaient constituées de centaines de couches et de processus, et ont pris près de deux ans à construire”, a déclaré Hopkins dans un communiqué. «Suite à cela, j’ai eu envie d’un retour à la simplicité, au son acoustique et à l’instrument que j’ai grandi en jouant. Afin d’exprimer des thèmes similaires mais d’utiliser le moins possible pour y parvenir, les seules sources sonores de «Scene Suspended» sont le piano et le violon. »

Lisez à propos de Jon Hopkins dans la liste de Pitchfork des «50 meilleurs albums IDM de tous les temps».

.