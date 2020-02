Jon Schaffer de Iced Earth: «La raison pour laquelle je fais cela est un baiser»

Lors d’une récente apparition sur le “Venez d’où je viens” Podcast, TERRE GELÉE et DÉMONS ET ASSISTANTS guitariste Jon Schaffer a parlé des artistes qui l’ont inspiré à devenir musicien. Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): “La raison pour laquelle je fais cela est BAISER. Vous ne l’entendez pas vraiment dans ma musique, mais je suis fan depuis 45 ans. SABBAT NOIR est certainement une influence musicale. IRON MAIDEN. JUDAS PRIEST. La nouvelle vague du Heavy Metal britannique. … METALLICA était plus tard. Et je développais déjà ma façon de jouer et tout. Je faisais déjà du riff comme je le fais. Et puis un ami m’a allumé ‘Chevaucher l’éclair’et je me disais: ‘Putain! Ce mec[[James Hetfield]sonne comme je sonne. Et ils sont géniaux. ‘ Je pourrais dire que le groupe allait devenir énorme. Je ne m’attendais pas à ce que cela se produise, car ils étaient si lourds. Je ne peux toujours pas croire que maintenant, en Amérique, vous pouvez conduire dans la rue et entendre ‘Chevaucher l’éclair’ sur la putain de radio. À l’époque, je pensais: «Non, ça n’arrivera jamais. C’était [so dangerous and aggressive]. C’était incroyable pour l’époque. Ils ont pris ces éléments de la New Wave Of British Heavy Metal et ont dit: “ D’accord, tu vas entendre ce truc, mais maintenant nous avons cette toute nouvelle putain de chose qui se passe. ” Ce qu’ils ont fait – ils ont commencé un tout autre genre. “

Il a poursuivi: “Mais oui, j’ai vraiment adoré METALLICAet je le fais toujours. Mais, comme je l’ai dit, mes styles étaient fabriqués à partir des trucs auxquels j’étais exposé quand j’étais très jeune, et c’est BAISER, SABBAT NOIR, ALICE COOPER. Un peu plus tard, JEUNE FILLE et PRÊTRE. Ozzy [[Osbourne], pour sûr. Les deux premiers Ozzy albums – «Journal d’un fou» est l’un de mes albums préférés de tous les temps. “

DÉMONS ET ASSISTANTS«troisième album studio, “III”, sortira le 21 février via Century Media Records. Le LP marque la première collection de nouveaux morceaux du groupe en 15 ans.

TERRE GELÉEdernier album de, “Incorruptible”, est sorti en juin 2017 via Century Media.



