Jon Schaffer de Iced Earth sortira son premier livre

Au cours d’une Facebook Live discuter le mardi 14 avril, TERRE GELÉE chef Jon Schaffer a parlé de ses plans pour les mois à venir, y compris la réalisation du suivi de l’album du groupe en 2017 “Incorruptible”.

“De toute évidence, toute la situation de verrouillage a changé les plans pour tout le monde”, a-t-il expliqué (voir la vidéo ci-dessous). “La première étape de cette année a été de travailler avec Jake [[Dreyer], l’autre guitariste de TERRE GELÉE, J’allais l’aider avec la production du nouveau RETRAIT album. Je vais encore – nous devons simplement reprogrammer les choses et les reporter un peu. C’était donc le plan: commencer cela vers la fin mars et terminer d’ici la mi-mai. Et le plan était de prendre un peu de temps, puis de commencer à travailler sur de nouveaux TERRE GELÉE Matériel.”

Il a poursuivi: “Tout est un peu en l’air en ce moment. Même travailler sur un nouveau TERRE GELÉE l’album va être difficile jusqu’à ce que nous voyions comment tout cela se passe, car c’est un groupe international. Stuc’est[[Bloquer, voix]au Canada et Luc [[Appleton, basse]est au Royaume-Uni, ce qui rend les voyages encore plus difficiles…

“Le plus gros problème maintenant est la logistique de se réunir pour le faire, parce que nous sommes un groupe international. Si nous vivions dans la même ville ou même dans le même pays, cela rendrait les choses beaucoup plus faciles. Mais nous [get around to making a new album], et il y aura un temps pour cela, sans aucun doute. Pour dire quand ça va arriver, mon plan était de me concentrer sur ça dans la seconde moitié de cette année et d’avoir une sortie au printemps 2021. Mais le monde a basculé à l’envers et est devenu assez bizarre ces derniers temps. “

Schaffer a également révélé qu’il avait “un projet très spécial” en préparation – son premier livre. Il a dit: “Ceci est un livre qui est complètement unique – je n’ai jamais rien vu de tel auparavant. Je présenterai de nouveaux personnages ‘Quelque chose de méchant’ histoire “, se référant à SchafferL’histoire fictive de TERRE GELÉEalbum de 1998 “Quelque chose mauvaise cette manière vient”. “Et ça va être le précurseur de beaucoup de choses liées à ça.

“Comme beaucoup d’entre vous le savent, je parle de faire des romans graphiques et des bandes dessinées et des trucs comme ça depuis de nombreuses années”, a-t-il poursuivi. “Eh bien, c’est le premier pas dans cette direction. Je démarre une maison d’édition, et ce livre sera le premier lancement à ce sujet. Nous ferons un Kickstarter [campaign]et ça va être assez génial. Il aura également un CD audio exclusif, ce qui est, encore une fois, quelque chose de très unique – je ne pense pas que quelqu’un ait fait quelque chose comme ça avant. Je suis donc excitant à ce sujet. J’ai un brillant groupe d’artistes qui sont impliqués dans des trucs incroyables. Vous verrez donc. Il y en aura d’autres bientôt.

“Nous étions en fait censés filmer le Kickstarter il y a quelques semaines, mais avec tout ce qui s’est passé, nous avons juste décidé d’appuyer sur le bouton de pause ici “, a-t-il ajouté.” Nous allons jouer. À un moment donné – une fois que je reçois le RETRAIT projet fait, en travaillant avec ces gars-là – je me concentrerai certainement sur l’écriture de nouveaux morceaux et sur le lancement d’une nouvelle maison de disques qui sera TERRE GELÉE-pécifique, ou du moins des sorties dans lesquelles je suis directement impliqué. Je ne suis pas vraiment intéressé à signer d’autres groupes et à suivre cette voie – je ne me vois pas vraiment faire ça – mais au moins TERRE GELÉE des trucs et des projets dans lesquels je suis directement impliqué, c’est l’idée. Et nous allons aussi Kickstarter pour cela au moment du lancement, qui ne sera en fait pas trop loin. Je dirais que c’est probablement du début au milieu de l’été que nous commencerons à travailler là-dessus. “

SchafferLa version la plus récente de “III”, le troisième album de DÉMONS ET ASSISTANTS, son projet parallèle avec GARDIEN AVEUGLE chanteur Hansi Kürsch.

“Incorruptible” est sorti en juin 2017 via Century Media.



