Jon Schaffer dit que le nouvel album des démons et des sorciers «Iii» sera un «disque classique»

Alex Haber de Heavy New York a récemment mené une interview avec GARDIEN AVEUGLE chanteur Hansi Kürsch et TERRE GELÉE homme principal Jon Schaffer à propos de leurs DÉMONS ET ASSISTANTS projet parallèle. Vous pouvez regarder l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Si les premiers célibataires “Diabolique” et “Maladie Midas” de DÉMONS ET ASSISTANTS‘ à venir “III” l’album studio représente l’intégralité de l’album ou est la “pointe de l’iceberg”:

Jon: “C’est la pointe de l’iceberg parce que sur les 11 chansons, toutes les 11 chansons sont un voyage différent. C’est vraiment la pointe de l’iceberg. Il est difficile de mettre des mots jusqu’à ce que vous l’entendiez et jusqu’à ce que vous ayez le temps d’absorber Il y a toutes sortes d’éléments et de parcours avec de la musique dure et lourde à laquelle vous pourriez vraiment penser. C’est fait de manière très honnête et authentique. Je sens dans les cellules de mon existence que ce sera un disque classique. C’est pour que les fans décident de ça, mais je sens vraiment que c’est comme ça. “

Hansi: “Il y a plus qu’un petit potentiel. C’est l’un des albums que vous vous sentez confiant dès le premier moment où vous commencez à travailler dessus. Étant l’intervalle de 15 ans entre les deux albums, rendant l’excitation de travailler avec Jon, Je n’en ai aucune idée, mais les choses se passent exactement comme vous le souhaiteriez. Nous n’avons pas vraiment de plans, de schémas sur la façon dont l’album aurait dû arriver, mais à la fin, vous devez vivre avec le résultat, la toute première sortie et vous construire à partir de cela. Cela semblait plus que naturel. Ce fut un voyage agréable pour travailler sur ce genre de choses. Je crois toujours que nous parlons toujours des deux premières chansons, en particulier ‘Diabolique’, qui devait être cette déclaration et qui a eu cet impact lorsque la vidéo est sortie, on pouvait vraiment sentir à quel point les gens étaient étonnés. Cela augmente même mes attentes pour cet album tout en «Maladie de Midas» est tellement inhabituel que les gens peuvent être un peu confus à ce sujet, mais si vous entendez tout l’album, alors vous verrez, c’est un voyage de plus dans une direction complètement différente. Pour nous, c’est le voyage le plus agréable de tous, car c’est tellement rock and roll et laissez vos cheveux tomber. C’est plus ou moins juste lâcher prise, et j’adore vraiment cette chanson. Je pense que cela correspond si bien à nos personnalités, même si c’est un genre complètement différent. “

Jon: “C’est quelque chose que nous n’avons jamais fait ensemble ou indépendant avec nos groupes principaux, toute cette ambiance. Le truc c’est que nous avions parlé de sortir ‘Invincible’ comme le deuxième single. Nous avons eu une réaction si forte de «Maladie de Midas» des gens de notre label et de la tournée de presse que nous avons faite avant Noël en Europe. Comme, chaque journaliste parlait de cette chanson. Nous avons eu une discussion avec le label et avons décidé… toutes ces chansons sortiront de toute façon trop longtemps, mais c’était peut-être la voie à suivre. C’est ce que c’est. Nous avons obtenu une autre chanson qui tombe avant trop longtemps qui va vous emmener dans une autre direction. C’est plutôt cool, mec. Le tout est épique. “

Si les deux avaient un plan préconçu pendant l’écriture de chansons pour “III” ou les chansons se sont réunies organiquement:

Jon: “La musique se produit toujours de manière organique, mais la seule chose dont nous avions parlé était d’embrasser le côté rock classique des choses que Hansi et moi aimons et certaines de nos influences. Certaines de mes parties préférées des choses que nous avons grattées sur les deux premiers DEMONS disques, il y a certains de ces éléments, l’ambiance rock classique là-dedans, donc nous avons eu cette discussion à l’avance pour l’embrasser un peu plus. Nous l’avons certainement fait avec «Esprit intemporel» et «Enfants de Caïn», et je pense que même dans quelques autres morceaux de chansons. Vous pourriez même en quelque sorte forfaitaire «Maladie de Midas» même si j’ai l’impression «Enfants de Caïn» et «Esprit intemporel» entrer plus dans le[[LED] ZEPPELIN,[[ROSE] FLOYD, EAGLES, peu importe, ce voyage rock classique des années 70. Ces chansons sont en quelque sorte dans ce domaine. «Maladie de Midas» est certainement plus d’un AC DC, genre de hymne rock poing en l’air. Mais ce sont vraiment des choses dont nous avons discuté, mais tout a simplement coulé. j’ai envoyé Hansi les idées et il les aimait. Même avec «Maladie de Midas», probablement la première moitié de cette chanson était TERRE GLACÉE ‘Incorruptible’ séances d’écriture. Une fois que cela s’est développé, je l’ai simplement remis à plus tard et je l’ai envoyé et lui ai dit: «Que pensez-vous de cela? C’est différent.’ Il aimait ça. J’ai dit: «D’accord. Allons un peu plus loin. Nous avons ajouté quelques sections supplémentaires et nous l’avons fait et nous l’avons créé. Ça vient d’arriver. Mais c’est tout organique. C’est tout si j’envoie Hansi une idée et il ne vibre pas dessus, ce que je ne sais pas, c’est vraiment arrivé, mais si c’est le cas et s’il dit «non», je ne vais pas me blesser. Je vais dire: «J’ai eu cette idée». J’ai toujours des idées. Ce n’est pas un problème. Il réagit à ceux-ci et nous faisons en sorte que cette chose cool se produise. “

Si DÉMONS ET ASSISTANTS n’a pas peur d’essayer de nouvelles choses et d’embrasser différents éléments:

Hansi: “Cela fait partie de toute l’attrait de DÉMONS ET ASSISTANTS, qu’il y a tellement de choses différentes, même sur le premier album. Par coïncidence, nous avons découvert que nous pouvions écrire des chansons en 1997, 1998 quand nous avions une journée de gueule de bois chez moi et qu’il jouait de la guitare et que je fredonnais dessus et nous nous sentions tous les deux attirés par cela. Nous avons dit allons au GARDIEN AVEUGLE studio et enregistrer cette chanson. Même à l’époque, nous n’avions tout simplement pas pensé à fonder un groupe ensemble. C’est arrivé un peu plus tard, mais depuis que c’était comme s’il jetait quoi que ce soit et je le ramasse et je peux m’identifier à lui et je peux m’y plonger et c’est un mélange qui est déjà assez inhabituel. Je me souviens du jour où les gens s’attendaient à quoi ‘GARDIEN GLACÉ‘ressemblerait et ressemblerait. Ils étaient encore parfois surpris que même au tout début, c’était quelque chose de différent que prévu, «Fiddler On The Green» est un parfait exemple. Que, bien sûr, personne n’avait en tête quand ils pensaient à DÉMONS ET ASSISTANTS musicalement. Nous avons progressé à cet égard. Je ne pense pas que vous puissiez vraiment pré-concevoir le son d’un groupe. Vous ne pouvez certainement pas planifier un album entier conformément au plan. Vous devez vraiment vivre avec le moment où vous vous trouvez et vous devez vivre avec votre expression et ce que votre source intérieure d’art est prête à obtenir gratuitement pour vous et avec laquelle travailler. En ce qui concerne DÉMONS ET ASSISTANTS et j’en viens au fait, c’est un univers très large. Nous n’avons pas peur de toucher différentes régions, ni sur le plan lyrique, ni musicalement. Tout ce qui nous convient le mieux, nous le faisons. Et parfois, vous correspondez à cent pour cent aux intérêts des fans et dans le pire des cas, en ce qui concerne notre art, 80 pour cent, 85 pour cent. Nous ne nous sommes jamais complètement trompés, je dirais. Avec cet album, et je vais boucler le cercle ici, c’est à cent pour cent. “

DÉMONS ET ASSISTANTS«troisième album studio, “III”, est dû le 21 février via Century Media Records. Le LP marque la première collection de nouveaux morceaux du groupe en 15 ans.



