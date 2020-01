Jonas Brothers annonce sa résidence à Las Vegas au Park MGM

Les Jonas Brothers ont décroché le jackpot, devenant le dernier acte à annoncer leur nouvelle résidence à Las Vegas au Park Theatre du Park MGM à partir du mercredi 1er avril.

Après avoir abandonné leur premier nouveau single de 2020, “Ce qu’un homme doit faire », le trio de frères et sœurs présentera également son nouveau tube aux 62e Grammy Awards ce dimanche 26 janvier.

Le groupe multi-platine est également en lice pour le “ Meilleur Duo Pop / Performance de Groupe ”, où il affrontera Ariana Grande et Social House, Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, Post Malone et Swae Lee et Shawn Mendes avec Camila Cabello .

Allons s’en approprier! Allons-y !! Nous nous dirigeons vers VEGAS pour une toute nouvelle résidence au Park Theatre à Park MGM du 1er au 18 avril !! La prévente CITI débute le lundi 1/27 à 10h00 PT🔥 pic.twitter.com/ZtSRlbhuhh

– Jonas Brothers (@jonasbrothers) 24 janvier 2020

Les membres du fan club de Jonas Brothers auront accès à une prévente exclusive à partir du mardi 28 janvier à 10 h 00 HNP tandis que les membres de fidélité M life Rewards, ainsi que les clients Live Nation et Ticketmaster, auront accès à une prévente prévue pour commencer Mercredi 29 janvier à 10 h 00 HNP.

La résidence débutera le 1er avril et comprendra une série de nuits comprenant les 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17 et 18 avril. Le Park MGM a accueilli un certain nombre de résidences de haut niveau, dont Lady Gaga et Cher, ainsi que Aerosmith et Bruno Mars cette année.

Après une interruption de six ans, les Jonas Brothers ont pris d’assaut 2019 avec la sortie surprise de leur single double platine «Sucker» de leur album n ° 1 Happiness Begins. Ils ont poursuivi leur tour de victoire en 2020, avec une tournée à guichets fermés, une performance aux Billboard Music Awards et un concert Tiny Desk.

Les frères ont également sorti une nouvelle vidéo alternative pour “What a Man Gotta Do”, où ils recréent leur propre karaoké de covoiturage lors d’un road trip à Vegas avec leurs épouses respectives, Danielle Jonas, Sophie Turner et Priyanka Chopra Jonas.

Visitez le site officiel pour les détails sur les billets et la résidence.