Jonas Brothers annule sa résidence à Las Vegas pour des problèmes de coronavirus

Les Jonas Brothers ont annulé leur prochaine résidence à Las Vegas vendredi, un jour après que le gouverneur du Nevada a émis une déclaration d’urgence en raison de la pandémie de coronavirus.

La résidence de huit dates du groupe au Park MGM – leur toute première résidence à Vegas – devait commencer le 1er avril, mais sera annulé “après un examen attentif et une préoccupation croissante pour nos fans, le personnel en tournée et le bien-être des familles”, ont déclaré les Jonas Brothers dans un communiqué.

“Nous n’avons pas pris cette décision à la légère”, a ajouté le groupe. «Nous étions tellement excités de pouvoir partager un spectacle incroyable avec vous, mais rien n’est plus important que la santé et la sécurité de chacun. Nous sommes tristes de vous décevoir, mais il est important pour tout le monde de faire ce que nous pouvons pour garder tout le monde en bonne santé. “

Alors que le nombre de cas COVID-19 a augmenté au Nevada, les casinos et les espaces événementiels de Las Vegas se sont effondrés lors des rassemblements de masse. Kelly Clarkson, qui devait également commencer sa résidence à Planet Hollywood le 1er avril, a reporté le lancement de ses émissions «Invincible» jusqu’en juillet en raison de la pandémie. La chanteuse a également annoncé que son émission de jour avait fermé la production indéfiniment «par souci et souci de la sécurité de chacun».

La résidence de Las Vegas des Jonas Brothers est la dernière annulation et report pour ébranler l’industrie de la musique live. Plus tôt dans la semaine, les géants des concerts AEG et Live Nation ont interrompu leurs tournées actives pour lutter contre la propagation du coronavirus. Des festivals comme SXSW, Ultra et Big Ears ont annulé les festivités de cette année, tandis que Coachella, Treefort et Dreamville de J. Cole ont été poussés plus tard dans l’année.

Dans une déclaration publiée sur le site Web de Dreamville, les organisateurs du festival ont écrit: «Notre équipe est extrêmement déterminée à concrétiser l’événement pour toute notre famille Dreamville, et nous avons hâte de voir tout le monde en août. Nous sommes également très reconnaissants à la ville de Raleigh de nous avoir aidés à trouver une nouvelle date si rapidement. » Ils ont ajouté que tous les billets pour l’événement d’avril seront non seulement honorés pour la date d’août, mais peuvent également être remboursés via le site Web du festival si les acheteurs ne peuvent pas y assister.

