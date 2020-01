Jonas Brothers, Bonnie Raitt et bien d’autres ajoutés à la programmation des Grammy Awards

Les Jonas Brothers, Bonnie Raitt et Camila Cabello sont parmi les derniers artistes à être confirmés pour les 62e Grammy Awards annuels. La cérémonie aura lieu le 26 janvier au Staples Center, organisée par la superstar du R&B Alicia Keys, et sera diffusée en direct en HDTV et en son surround 5.1 sur CBS à 20h00 ET / 17h00 PT.

Raitt, dix fois lauréate d’un Grammy Award, ne manquera pas de fournir l’un des moments forts de la soirée lorsqu’elle rendra un hommage à John Prine, qui est l’un des lauréats du Lifetime Achievement Award de cette année. Les autres sont Chicago, Roberta Flack, Isaac Hayes, Iggy Pop, Public Enemy et Sister Rosetta Tharpe. L’une des chansons phares de Raitt, et une de ses préférées depuis les débuts de sa carrière, est sa version du classique de Prine, Angel From Montgomery, présentée sur son album Streetlights de 1974.

Les autres artistes nouvellement annoncés au spectaculaire des Grammys sont H.E.R“ Rosalía, Tyler, The Creator, Charlie Wilson et Run-D.M.C, qui se produiront avec Aerosmith. Ils rejoignent Aerosmith, Billie Eilish, Ariana Grande, Lizzo, Demi Lovato, Blake Shelton et Gwen Stefani.

Les Jonas Brothers sont nominés pour un Grammy 2020 du meilleur duo pop / performance de groupe («Sucker»). Cabello est nominé avec Shawn Mendes pour le meilleur duo pop / performance de groupe pour “ Señorita ”. Bagues), Meilleure performance de groupe pop / duo (‘Boyfriend’) et Meilleur album vocal pop (merci, à côté).

SA. est nominé pour Record Of The Year (‘Hard Place’), Album Of The Year (I Used To Know Her), Song Of The Year (‘Hard Place’), Best R&B Performance (‘Could’ve Been’) et Best Chanson R&B («aurait pu être»). Rosalía a été nominée pour le meilleur nouvel artiste et le meilleur album de rock latin, urbain ou alternatif (El Mal Querer). Tyler, The Creator est nominé pour le meilleur album de rap (Igor).

