Jonathan Davis de Korn: Chaque fois que j'écoute «The Nothing», je commence à pleurer

KORN chanteur Jonathan Davis a admis qu'il avait du mal à écouter le dernier album du groupe, "Le néant", parce qu'il a perdu à la fois sa mère et son ex-épouse dans le même laps de temps menant aux sessions d'enregistrement du LP.

"Chaque KORN record est thérapeutique pour moi », a-t-il déclaré au magazine Kerrang!« C'est comme un chapitre de ma vie. Je peux retirer tout KORN enregistrer, écouter et me souvenir de ce que je vivais émotionnellement à ce moment-là. C'est mon tout; cela me maintient en vie, me maintient en vie et aide à soulager la douleur.

"Je ne peux pas écouter ('Le néant') ", at-il dit." Chaque fois que je l'écoute, je commence à pleurer. Je veux dire, c'est difficile pour moi d'exécuter les chansons. C'est dur. Mais je le fais parce qu'il y a des gens qui peuvent communiquer. "

Davisla femme de Deven décédé en août 2018 à l'âge de 39 ans des effets du mélange de cinq drogues, dont la cocaïne et l'héroïne

L'ancienne star du porno fille sur fille aurait souffert de sobriété et de toxicomanie tout au long de sa vie.

Selon Jonathan, Deven a également lutté contre l'alcool et une dépendance au sexe et au jeu.

Dans une déclaration publiée peu après sa mort, Jonathan appelé Deven "une épouse incroyable, une mère incroyable et un ami incroyable" qui souffrait "d'une maladie mentale très grave".

Après le mariage Jonathan en 2004, Deven et le chanteur a eu deux enfants ensemble, Pirate et Zeppelin. (Jonathanle premier fils de son précédent mariage, Nathan, a eu 24 ans cet automne.)

KORN guitariste James "Munky" Shaffer Raconté "Coup de fouet", les KLOS émission de radio animée par Full Metal Jackie, "ce n'était pas facile" d'essayer de trouver de la musique fraîche pour "Le néant" sachant que cela pourrait être la base de la catharsis pour Jonathan. "Comme tout le monde le sait, et la plupart des gens le font, lorsque vous faites face à un deuil ou à une perte, vous passez par différentes phases, différentes étapes – vous pouvez être en colère un jour et triste le lendemain, et cela pourrait continuer encore et encore comme ça pendant mois ", at-il dit. "Donc, en fait, ce qu'il a commencé, ce qu'il voulait que nous fassions était beaucoup plus lourd que tout ce que nous avons jamais fait, puis ce genre de chose a changé quand nous avons commencé à lui remettre des démos que moi, Brian ('Head' Welch, guitare) et Rayon (Luzier, tambours) travaillaient. Il a commencé à pencher vers plus d'une chose mélodique. Je pense que c'est juste ce qui a résonné avec lui quand est venu le temps d'écrire des paroles et des trucs. Donc, cela a un peu changé, mais cela fait partie du processus créatif. "

"Le néant", KORNLe 13e LP de studio est sorti plus tôt cette année. Le groupe prendra la route avec BRISER LE BENJAMIN début 2020, à partir du 23 janvier à Allentown, Pennsylvanie.

