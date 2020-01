Jonny Lang: Jeune Bluesman, Old Soul

Jonny Lang fait partie de la hiérarchie mondiale du blues depuis si longtemps, il est presque impossible d’imaginer que son anniversaire du 29 janvier 2020 l’a vu à peine âgé de 39 ans. C’est ce qui se produit lorsque vous êtes un ancien adolescent prodige qui a déclenché une tempête sur disque à l’âge de 14 ans.

Le virtuose de la guitare de Fargo, dans le Dakota du Nord, a créé tellement de chaleur avec ce disque, Smokin, sorti en 1995, qu’un accord avec A&M Records a rapidement suivi. Me mentir a été son premier label et premier hit du hit-parade, rejoignant les best-sellers américains au début de 1997.

L’album combine du matériel original avec des véhicules pour le jeu spectaculaire de Lang, comme «Good Morning Little Schoolgirl» de Sonny Boy Williamson I’et «Matchbox» d’Ike Turner. Il atteint le n ° 44, accumulant plus d’un an sur le Billboard 200 Le disque est devenu or dans les trois mois suivant la cartographie, et platine dans un an pour un million de livraisons américaines.

Encore seulement 17 ans en ce qui concerne la suite, Wander This World, Lang aurait pu être dérouté par le défi de répéter ce succès. Mais, loin de là, il a relevé le défi, avec des résultats encore plus impressionnants. Cette fois, le disque atteignit le n ° 29 et devint or en un mois exactement, et la certification platine suivit à l’été 2000. Wander présenta un spot invité par un géant de la guitare d’une génération précédente, Steve Cropper de Booker T et les MG.

Lang a connu plus de succès dans les années 2000, notamment son premier album du Top 20 américain avec Long Time Coming en 2003 et une autre entrée dans le top 40 pour Turn Around en 2006. Ce dernier a remporté un Grammy pour le meilleur album rock ou rap gospel. Ces dernières années, Jonny a changé ses priorités, abandonnant son ancien style de vie rock’n’roll, se concentrant sur la vie de famille et se convertissant au christianisme.

Mais il a fait un beau retour au travail en studio et dans les charts, avec Fight For My Soul en 2013, qui a pris un voyage triomphant au sommet du compte à rebours du blues de Billboard. Lang a célébré avec une tournée d’été 2014 en Europe et a passé cet automne sur l’expérience All-Star Hendrix sortie avec des goûts de Buddy Guy, Billy Cox, Kenny Wayne Shepherd, Doyle Bramhall II et bien d’autres. En 2017, son septième studio Signs a été largement salué comme un moment fort de l’année blues-rock.

