Jonsi de Sigur Rós annonce un nouvel album de Dark Morph, partage la nouvelle chanson «Dark Wave»: Écoutez

Jónsi de Sigur Rós et l’artiste suédois Carl Michael von Hausswolff ont annoncé leur deuxième album Dark Morph. Dark Morph II sort le 1er mai via Pomperipossa, le label dirigé par la fille de von Hausswolff, Anna von Hausswolff. Écoutez la nouvelle chanson du duo “Dark Wave” ci-dessous.

Dark Morph II se compose de trois pistes: l’ouverture de 20 minutes “Dive In”, suivie de “Humpback Whale Choir” et “Dark Wave”, qui a été réalisée à partir d’enregistrements de baleines et de crevettes dans l’océan Pacifique, selon un communiqué de presse . L’album est, en fait, dédié aux océans et aux créatures qui s’y trouvent.

Jónsi et CM von Hausswolff ont déclaré dans un communiqué: «L’exploitation des océans, en conjonction avec la forte pollution (des déchets plastiques à la radio-activité nucléaire) doit cesser et être remplacée par des manières collaboratives coopérant avec toute la vie sur ou globe. “

Dark Morph II:

01 Plongez

02 Chorale de baleine à bosse

03 Dark Wave

.