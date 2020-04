Jónsi de Sigur Rós annonce une nouvelle musique en tant que soliste depuis plus d’une décennie

En ces temps de confinement physique, les humeurs changent comme une marée du Pacifique au cours de la journée et des semaines. Afin de maintenir la raison, nous avons reçu d’innombrables nouveaux grooves, concerts hebdomadaires et émissions en direct de presque tous nos artistes préférés. Mais il y en a un auquel nous ne nous attendions pas. Le leader du groupe post-rock Sigur Rós, Jónsi, vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle musique dans un projet solo.

Pour attaquer ces jours froids et étranges, il n’y a vraiment rien de mieux que la musique de ce génie islandais. L’annonce qu’il a partagée sur ses réseaux sociaux a été une surprise. Le dernier matériel qu’il a sorti en tant que soliste est Go de 2010, où il a présenté un album variant avec ses pièces classiques et calmes et d’autres caractérisées par des percussions plus rapides. Le nouveau single de Jónsi, «exhale», produit par le leader de PC Music, A. G. Cook, sortira le 23 avril.

Depuis lors, Jónsi a également participé à d’autres projets tels que la bande originale du film avec Matt Damon Nous avons acheté un zoo en 2011. En 2019, il revient avec deux projets assez intéressants. Morph sombre, en collaboration avec le musicien suédois Carl Michael von Hausswolff. Oui Perdu et retrouvé, un travail qu’il a fait en collaboration avec Alex Somers pour marquer le dixième anniversaire de Riceboy Sleeps, leur premier album en duo.

inspirez … expirez … 💫 “expirez” le 23 avril. Produit par @ agcook404 & Jónsi. cliquez ici pour pré-enregistrer: https://t.co/0zzLdn6yVV pic.twitter.com/LBLhbfwkMa

– Jónsi (@iamjonsi) 13 avril 2020

Le chef de Sigur Rós a partagé les mots suivants dans son annonce: “Je vais sortir de nouvelles musiques plus tard ce mois-ci”. Là, il a inclus quelques liens pour suivre ses pages solo sur YouTube et Spotify. Ces brèves paroles sont accompagnées d’un clip musical tout aussi surprenant. The Ambient Fragment est un accord de synthé prolongé qui ondule occasionnellement. De son côté, la vidéo fait son devoir pour compléter le sentiment d’être piégé dans le temps.