Jónsi de Sigur Rós revient en soliste avec la chanson pleine d’espoir “Exhale”

2020 est l’une des années les plus étranges et les plus difficiles que nous ayons eu à vivre, malgré tout ce à quoi nous sommes confrontés avec la pandémie qui nous laisse quotidiennement des chiffres alarmants. Cependant, dans tout ce chaos, nous pouvons trouver un peu de lumière dans le noir grâce à la musique, car de nombreux artistes sortent pour donner des spectacles en ligne et libérant de la musique qu’ils ont composée ces jours-ci ou qu’ils avaient stockée là-bas, comme Jónsi de Sigur Rós.

Il y a quelques jours, le leader du groupe de post-rock islandais a annoncé qu’il sortirait de nouvelles chansons en tant que soliste après presque une décennie de laisser ce projet un peu de côté. Mais comme on dit là-bas, il n’y a pas de délai qui n’est pas respecté, et après avoir attendu un peu, nous pouvons enfin écouter “Exhale”, une chanson dont nous sommes sûrs Cela fera beaucoup de bien à tous ceux qui ne peuvent pas s’endormir en ce moment ou qui sont complètement dévorés par l’anxiété.

Et nous ne le disons pas parce que c’est une chanson ennuyeuse ou quelque chose comme ça, mais plutôt dedans, on a l’impression que Jónsi veut nous transmettre un peu de paix avec sa musique que la vérité n’est pas mauvaise pour nous. “Exhale” est un morceau très émouvant car au début, nous pouvons entendre la voix chuchotée du chanteur combinée avec un merveilleux piano, mais à mesure qu’il progresse, certains synthétiseurs sont ajoutés et le temps s’accélère pour augmenter l’intensité des paroles minimalistes de la chanson.

Tout au long des cinq minutes et secondes que dure ce sujet, Jónsi répète presque tout le temps une phrase qui pourrait être un mantra pour tout ce que le monde connaît: “Laisse tomber maintenant, ce n’est pas de ta faute”Comme si le musicien nous consolait et nous rappelait que tout ce qui se passe allait bientôt passer. “Exhale” a été produit par le chanteur lui-même avec l’aide de A.G. Cuisinier –Qui a travaillé avec des artistes comme David Guetta et Charli XCX–.

A la sortie de cette chanson, Jónsi a écrit un message sur son compte Twitter qui accompagne sans aucun doute l’intention de ce single: “Merci beaucoup aux personnes qui m’ont accompagné dans ce processus, je voulais rappeler à tout le monde” d’inspirer et d’exhaler “et de me rappeler:” C’est vrai, ce n’est pas de ta faute, laisse-le aller maintenant “, souviens-toi.”

Comme si cela ne suffisait pas Jónsi a créé le clip vidéo de cette chanson, qui a été réalisé par le chanteur lui-même avec l’acteur Giovanni Ribisi. Dans le nous voyons une danseuse faire beaucoup de mouvements devant la caméra qui démontrent l’anxiété et le stress que ressent le protagoniste, mais en même temps, représentent pleinement ce combat pour la liberté et l’espoir de tout ce qui peut nous submerger.

Mais assez parlé Commencez la journée en écoutant «Exhale», le nouveau single relaxant de Jónsi de Sigur Rós en soliste ci-dessous: