Jordan Davis ‘Slow Dance In A Parking Lot’ Slow-Dances Into Top Ten

L’artiste country MCA de Nashville, Jordan Davis, a terminé une ascension sans hâte dans le top 10 du palmarès Hot Country Songs de Billboard avec «Slow Dance in a Parking Lot». La chanson augmente de 11 à 10 lors de l’enquête du 16 mars. Il s’agit de sa 34e semaine sur le tableau combiné des diffusions en direct, du streaming et des ventes, qui remonte à ses débuts fin août 2019.

La piste est de Davis ’ premier album État d’origine, qui a été publié en mars 2018 et est certifié or. «Slow Dance…» a été l’un des dix meilleurs succès du compte à rebours Country Airplay de Billboard au cours des cinq dernières semaines, et cette semaine s’améliore de 7 à 6. La course de Davis sur cette liste s’étend encore plus longtemps, totalisant maintenant 47 semaines. Par cette mesure, la chanson marquerait son premier anniversaire sur la carte dans la seconde moitié d’avril.

Billboard Country Update rapporte que la piste, écrite par Shreveport, originaire de Louisiane avec Lonnie Fowler, avait 5,3 millions de streams américains au cours de la semaine du graphique. Il a également vendu 2 000 unités.

Il s’agit du troisième succès consécutif de Davis dans le top 10 sur Hot Country Songs de l’album Home State. Il a culminé au n ° 4 avec à la fois ‘Singles You Up’ en avril 2018 et ‘Take It From Me’ en mars 2019. La première de ces sorties était une émission aérienne n ° 1 et la seconde a atteint le n ° 2.

Davis a été le meilleur nouvel artiste country de Billboard en 2018 et a remporté le prix du meilleur nouvel artiste country aux iHeartRadio Music Awards en 2019. Il a invité Old Dominion sur leur Make It Sweet Tour l’année dernière, puis Rascal Flatts sur leur Summer Playlist Tour.

Fan avoué d’auteurs-compositeurs-interprètes comme Jim Croce, il a grandi dans un foyer musical. Son oncle, Stan Paul Davis, a écrit deux grands succès pour la héros de country des années 1990, Tracy Lawrence. “Today’s Lonely Fool” a atteint le n ° 3 en 1992 et “Better Man, Better Off” n ° 2 en 1997.

