Jordan Rudess du Dream Theatre accueillera une «méditation» de piano en direct

THÉÂTRE DU RÊVE claviériste Jordan Rudess tiendra une “méditation” unique au piano sur sa page Facebook officielle plus tard dans la journée.

“Unissons-nous grâce au pouvoir de guérison de la musique et réverbérons la paix et la positivité à travers le monde”, dit-il.

La méditation commencera à 16 h. EST.

Élu “meilleur claviériste de tous les temps” (Radar de musique), Rudess est surtout connu comme le claviériste / multi-instrumentiste extraordinaire pour la vente de platine Grammygroupe de rock progressif majoritaire THÉÂTRE DU RÊVE. Il s’est formé à la Juilliard School Of Music de renommée mondiale, où il a d’abord étudié en tant qu’enfant prodige à l’âge de neuf ans. Adolescent, il a fait défection aux synthétiseurs dans un acte classique de rébellion rock’n’roll. En 1994, Clavier les lecteurs l’ont élu “meilleur nouveau talent”, et depuis lors est devenu l’héritier universellement reconnu du trône déchiqueteur de la royauté prog-rock comme Keith Emerson et Rick Wakeman. Il est réputé pour sa fusion unique de techniques classiques et d’influences avec des sensibilités rock.

En plus de jouer dans THÉÂTRE DU RÊVE, Jordan a travaillé avec un large éventail d’artistes, y compris David Bowie, Jan Hammer, Enrique Iglesias, les PAUL WINTER CONSORT, Annie Haslam, LMR, son projet parallèle avec Tony Levin et Marco Minneman, EXPÉRIENCE DE TENSION LIQUIDE, Steven Wilson, Aviv Geffen, les DIXIE DREGS, Rod Morgenstein et Tony Williams, entre autres. JordanL’intérêt pour les contrôleurs de clavier et les applications musicales de pointe est un autre domaine de sa carrière dans lequel il a réussi. Jordan possède la société de développement d’applications à succès Musique Wizdom, créateurs d’applications primées telles que MorphWiz, SampleWiz et Geo Synthesizer. Musique WizdomLa dernière application de GeoShred, a été créée en collaboration avec moForte, membres fondateurs de l’équipe Sondius de l’Université de Stanford.



Rejoignez-moi aujourd’hui, MARDI 3/24 à 16h00 HNE sur FACEBOOK LIVE pour une méditation au piano. Unissons-nous grâce au pouvoir de guérison de la musique et réverbérons la paix et la positivité à travers le monde. #meditation #peace #music Dream Theater

Publié par Jordan Rudess le mardi 24 mars 2020

