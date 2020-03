Jordan Rudess du Dream Theatre joue avec Deep Purple au Hell & Heaven Metal Fest de Mexico: Vidéo, Photos

THÉÂTRE DU RÊVE claviériste Jordan Rudess joué avec VIOLET FONCÉ lors du concert du légendaire groupe de hard rock anglais hier soir (samedi 14 mars) au Hell & Heaven Metal Fest à Mexico. Rudess remplissait depuis longtemps VIOLET claviériste Don Airey, qui n’a pas pu faire le show pour des raisons qui n’ont pas été dévoilées.

Peu de temps après le concert, Rudess a partagé plusieurs photos de son temps avec VIOLET et inclus le message suivant: “Ok amis et fans – Voici les nouvelles. Je viens de jouer avec VIOLET FONCÉ sur scène à Mexico au Paradis et enfer [sic] Festival. J’ai passé un super moment! @deeppurple_official @dreamtheaterofficial le chat est officiellement sorti du sac !! “

Rudess avait déjà joué avec VIOLET FONCÉ guitariste Steve Morse, tant dans sa carrière solo que dans DIXIE DREGS.

Jordan Raconté Préparez-vous au rock! sur MorseL’évolution en tant que musicien en tant que membre de VIOLET FONCÉ: “Eh bien, c’est très intéressant pour moi. C’est un musicien si talentueux – j’ai toujours été fan de son travail, avant même de rejoindre son groupe. Puis j’ai regardé la transition se produire quand il a rejoint VIOLET FONCÉ. J’étais là quand Roger Glover et le directeur de VIOLET FONCÉ est venu le voir. Je me souviens qu’ils sont venus le voir quelques nuits dans les clubs où nous jouions. Il peut tout faire – je pense qu’il peut faire des choses beaucoup plus loin que le simple fait d’être membre de VIOLET FONCÉ. Il continue de faire ses albums solo qui sont toujours très intéressants à écouter. “

VIOLET FONCÉ sortira son nouvel album, “Whoosh!”, le 12 juin via earMUSIC. Le 21e LP du légendaire rockeur est de nouveau dirigé par le producteur canadien Bob Ezrin (BAISER, PINK FLOYD, ALICE COOPER), qui a également travaillé sur VIOLET FONCÉdeux derniers albums studio, 2017 “Infini” et 2013 “Maintenant quoi?!”

