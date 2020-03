Jorge Drexler donne le premier spectacle virtuel avant l’annulation en raison d’un coronavirus

Ces derniers jours, l’annulation d’événements massifs dus au coronavirus est en augmentation. Déjà en train de creuser dans le monde de la musique, de nombreux artistes ont décidé de reporter et certains ont même annulé les concerts qu’ils avaient programmés dans le monde grâce à cette pandémie. Des festivals de chonchos comme SXSW et Coachella aux tournées de chonchas comme celles que Live Nation associe aux actes de Billie Eilish, KISS, Post Malone, cependant il y en avait d’autres qui ont trouvé un moyen de donner leurs présentations, comme Jorge Drexler.

Il s’avère que Le musicien uruguayen avait prévu deux présentations ces 10 et 11 mars dans la ville de San José au Costa Rica. Le Drexler avec son équipe de musiciens était déjà dans le pays pour donner ces spectaclesOui, mais ils ne vous donneraient pas la possibilité de les faire. Le 9 mars, les autorités ont annoncé l’annulation des événements massifs, tout cela grâce à 9 cas de personnes infectées, obligeant le gouvernement à prendre cette mesure.

Selon des sources locales, les billets pour la présentation de Jorge Drexler étaient déjà entièrement vendusIls ont même volé en près d’une heure. C’est pourquoi, pour indemniser tous les fans qui, en raison d’un cas de force majeure, ne pouvaient plus l’accompagner, Il a décidé de les dédommager et a organisé un concert via sa page Facebook depuis le théâtre où il allait donner son spectacle..

“Comme nous avions tellement envie de jouer, nous avons décidé de venir au théâtre avec toute l’équipe et de donner le concert à huis clos”, a déclaré Drexler au milieu du théâtre Melico Salazar. Mais au-delà d’apporter à votre public un répertoire de chansons, Le musicien a également profité de l’occasion pour transmettre un message à tous ses followers et leur rappeler ainsi les mesures de sécurité dont nous disposons actuellement pour prévenir le coronavirus: “N’oubliez pas de toujours bien vous laver les mains pour que les prochains concerts que nous fassions avec le public.”

Nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, venez voir le concert virtuel que Jorge Drexler a organisé pour tous ses fans ci-dessous: