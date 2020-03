Joseph Calleja annonce son nouvel album «Mantovani & Me»

Joseph Calleja, l’un des ténors les plus acclamés d’aujourd’hui, la famille de Mantovani, et son label de longue date Decca, ont annoncé un nouvel album, Mantovani & Me, qui sortira le 19 juin 2020. Les enregistrements stéréo originaux ont été remasterisés et sortis avec de nouvelles voix pour la première fois. Enregistrée cette année, fidèle au style des microphones Decca originaux des années 1950, la voix «exceptionnelle» (Guardian) et «intemporelle de Joseph Calleja» (The i) insuffle une nouvelle vie à ce qui est devenu connu sous le nom de «son Mantovani» sur des favoris durables, notamment « Moon River ‘,’ Que Sera ‘et’ Strangers In The Night ‘.

Les cordes de Mantovani accompagnent Joseph Calleja

Le chef d’orchestre, compositeur et arrangeur Mantovani a été “l’acte d’album le plus réussi de Grande-Bretagne avant les Beatles” et le premier artiste à avoir vendu plus d’un million d’albums stéréo. 40 ans après la mort prématurée de Mantovani en mars 1980, son son de cordes «en cascade» caractéristique accompagne l’un des ténors les plus acclamés et recherchés d’aujourd’hui, Joseph Calleja. La nouvelle sortie fait suite au plus grand succès de Joseph Calleja à ce jour, Be My Love – A Tribute To Mario Lanza, un autre voyage de nostalgie de rêve à travers les tubes orchestraux des années 1950.

2020 marque 80 ans depuis que Mantovani a signé avec Decca Records, en 1940. La première chanteuse que Mantovani a accompagnée pour le label était une autre légende de Decca, Dame Vera Lynn, qui a chanté avec son orchestre sur sa sortie emblématique de 1942 «White Cliffs Of Dover», enregistrée sur son 25e anniversaire. Dame Vera, qui fête son 103e anniversaire la semaine prochaine, a rappelé: «Ce fut une occasion pour moi de chanter devant l’orchestre Mantovani – le jour de mon anniversaire également. C’est merveilleux de savoir qu’une nouvelle génération sera réintroduite au son riche et doux de Mantovani. “

La carrière de Mantovani a été définie par des records n ° 1

La carrière de Mantovani a été définie par des records n ° 1: “ Charmaine ”, son morceau de signature (et sorti en tant que nouveau single aujourd’hui), a été son premier single à vendre 1 million d’exemplaires et ses hits comprenaient “ Cara Mia ” qui a passé 10 semaines à No .1 dans le UK Singles Chart. Mais c’est le catalogue de plus de 80 albums réalisés en quatre décennies et coïncidant avec la naissance du disque de longue date qui a propulsé Mantovani au statut de superstar mondiale et plus de 100 millions de ventes de disques.

L’effet magique «chatoyant» a été obtenu avec un orchestre de grande taille, réchauffé par la résonance du nouvel «enregistrement de gamme complète de fréquences» de Decca. D’énormes ventes internationales de disques et une émission de radio hebdomadaire ont installé le son orchestral caractéristique de Mantovani dans des millions de foyers. Pour marquer son 25e anniversaire avec Decca, en 1966, ainsi que son 60e anniversaire, l’entreprise lui a remis un bâton en or massif.

“Nous ne doutons pas que Mantovani lui-même aurait été si heureux et fier que sa musique continue de vivre”

«À l’occasion du 40e anniversaire de la mort de Mantovani, notre famille est ravie et ravie que Decca publie un album utilisant les bandes originales de Mantovani avec Joseph Calleja», a expliqué la belle-fille de Mantovani, Patricia Mantovani. «Sa superbe voix apporte une nouvelle interprétation de ces arrangements et nous n’aurions pas pu souhaiter une meilleure collaboration. Nous ne doutons pas que Mantovani lui-même aurait été si heureux et fier que sa musique continue de vivre. “

Le petit-fils de Mantovani, Simon Mott, a ajouté: «Joseph Calleja a fait l’impossible – a redonné vie à la belle musique de mon grand-père. Désormais, un tout nouveau public peut apprécier son émerveillement! »

Cette nouvelle version propose une apparition spéciale de la soprano américaine primée Renée Fleming dans ‘Somewhere’ de West Side Story.

Mantovani, plus que tout autre musicien de l’histoire, a porté le genre de la musique orchestrale légère à des sommets sans précédent. Son son tout à fait individuel est toujours frais, combiné à la voix d’un des plus grands chanteurs d’aujourd’hui, atteint maintenant une toute nouvelle dimension.

Joseph Calleja apparaît sur Friday Night Is Music Night de BBC Radio 2, diffusé ce soir à 20h.

Mantovani & Me sortira le 19 juin 2020 – le single ‘Charmaine’ peut être acheté ici.