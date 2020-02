Joseph Shabalala, fondateur de Ladysmith Black Mambazo, décède à 78 ans

Joseph Shabalala, fondateur et directeur musical du célèbre groupe de chanteurs et «ambassadeurs culturels» africains Ladysmith Black Mambazo, est décédé le 11 février à l’âge de 78 ans. Le collectif est devenu mondialement célèbre en tant qu’artistes et interprètes à part entière, plus de une décennie après leur premier album et plus de 20 ans après leur formation, après avoir été invité par Paul Simon à apparaître sur son album Graceland à succès massif de 1986.

Le nom du groupe est dérivé d’un mot zoulou signifiant «marcher doucement», inspiré par la danse de la pointe des pieds pour laquelle ils étaient connus. Shabalala est né Bhekizizwe Joseph Siphatimandla Mxoveni Mshengu Bigboy Shabalala dans une ferme appartenant à des blancs à Ladysmith, la ville qui a donné son nom au groupe, le 28 août 1931.

Ses premiers pas musicaux ont eu lieu quand il s’est fait une guitare à partir d’une boîte et d’une planche de bois en 1955. Shabalala a déménagé à Durban et a travaillé comme mécanicien, mais est devenu plus impliqué dans la scène musicale et a formé ce qui est devenu Ladysmith Black Mambazo. Les comptes de leur année de formation se situent diversement entre 1960 ou 1964, l’année de l’incarcération de Nelson Mandela.

La prééminence du groupe dans les concours de chant locaux, interprétant la musique isicathamiya des travailleurs migrants zoulous, a finalement abouti en 1972 à un contrat avec le label indépendant sud-africain Gallo. Leur premier album Amabutho a été un succès de vente d’or, et leur réputation s’est répandue de plus en plus largement avec leur ténacité vocale renforcée par un sens de la théâtralité de la performance.

Après l’invitation de Simon pour que le groupe fasse partie du son signature de Graceland, sur des chansons de signature telles que «Diamonds on the Soles of Her Shoes» et «You Can Call Me Al», Ladysmith est devenu connu et admiré internationalement. Simon a été critiqué dans certains milieux pour avoir apparemment rompu le boycott culturel de l’Afrique du Sud sur sa politique d’apartheid, mais Shabalala était résolu dans ses éloges pour lui.

“Dieu a envoyé Paul Simon pour le faire”, a-t-il déclaré plus tard au magazine Q. «Les gens ne savent pas, mais c’est pourquoi ils n’ont pas réussi à l’arrêter en cours de route, car il était poussé par l’esprit. Il ne voulait pas briser le boycott – mais l’esprit l’a utilisé. “

Le succès de plusieurs millions de ventes de l’album a conduit à leur premier album américain Shaka Zulu, produit par Simon sur Warner Brothers, en 1987. Il a remporté un Grammy du meilleur enregistrement folklorique traditionnel alors que Ladysmith est devenu synonyme de la toute nouvelle «musique du monde». ” genre.

Signé par la suite au Royaume-Uni chez A&M, le groupe a connu un nouveau succès à la fin des années 1990, apparaissant sur Dolly Parton’s Treasures et remportant un prix de vente d’or pour l’album Heavenly de 1997, aidé par l’utilisation de leur musique dans une campagne commerciale Heinz. Ils sont ensuite passés au triple platine avec leur compilation 1998 The Best of Ladysmith Black Mambazo – The Star and the Wiseman.

Le groupe a continué à se produire au cours des dernières années et a remporté un total de cinq Grammy Awards, le plus récent en 2018 pour une édition du 30e anniversaire de Shaka Zulu. Shabalala a pris sa retraite en 2014 et a souffert d’une mauvaise santé au cours de ses dernières années, mais sa contribution à l’élargissement de la conscience de la culture africaine était incontestée.