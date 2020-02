Josey Scott ne chantera pas pour la salive lors de la tournée “ Nu Metal Revival 2020 ”

SALIVEle chanteur d’origine de Josey Scott dit qu’il ne chantera pas pour le groupe quand il prendra la route cet été dans le cadre du “Nu-Metal Revival 2020” tour.

Scott abordé son statut avec SALIVE plusieurs jours après qu’il a été révélé que le groupe fera équipe avec POWERMAN 5000, ADEMA et DÉFAUT pour une série de spectacles plus tard cette année.

Le chanteur, qui a annoncé l’automne dernier qu’il se réunira avec SALIVE pour une éventuelle tournée, a accordé une interview à Fusion de la station de radio WRIF de Détroit, jeudi 27 février, dans laquelle il a discuté de son absence de la scène rock et de sa décision de retourner dans le groupe.

“Je voulais juste clarifier certaines choses aux fans et laisser les fans de SALIVE sachez que je ne veux pas les induire en erreur ” Josey m’a dit. “Et je voulais répondre à la réaction des fans à propos de la tournée qui SALIVE est sur le point de faire, le «Nu-Metal» annonce de tournée qui est venue, pour laisser les fans de SALIVE sachez que, malheureusement, je ne serai pas sur cette tournée. Mais bientôt. Ça va prendre une minute avant que nous puissions régler certains détails. Ça craint, mais ce sont des petites choses qui doivent être faites.

“Tout tourne autour des fans”, a-t-il poursuivi. “Et je voulais juste être complètement authentique avec les fans et leur faire savoir que je ne serai pas sur cette tournée – pour le reste de l’année je ne serai pas avec SALIVE – mais bientôt et très bientôt je reviendrai.

“Je voulais juste être clair avec les fans, car je pense qu’ils méritent de connaître la vérité, bien sûr”, a-t-il réitéré. “Et j’ai entendu des choses en ligne sur des gens se demandant si c’est moi qui reviens, et je veux juste être clair que je ne suis pas sur la route avec SALIVE en ce moment.”

Scott la gauche SALIVE fin 2011, après 15 ans au sein du groupe, aurait poursuivi une carrière solo de musique chrétienne. Il a été rapidement remplacé par Bobby Amaru, qui peut être entendu sur SALIVEquatre dernières sorties: “Pour gagner” (2013), “Se soulever” (2014), “Amour, mensonge et thérapie” (2016) et “10 vies” (2018).

Selon Josey, il prévoit “d’écrire de la nouvelle musique” dans les prochains mois. “Et j’ai hâte d’écrire et de créer avec[ancien[formerSALIVE guitariste] Chris D’Abaldo et[[SALIVE guitariste] Wayne Swinny. Ils sont en quelque sorte le noyau d’origine de ce SALIVE avait à offrir, je crois.

“J’espère préparer une nouvelle musique autour de l’anniversaire de[[SALIVEdeuxième album de] «Toutes les six secondes», ce sera en 2021 “, a-t-il révélé.” Ça va faire 20 ans … Mais, comme je l’ai dit, je serai, espérons-le, les doigts croisés, pour retrouver Wayne Swinny. Et moi et Chris sont comme l’obscurité et la lumière – nous sommes un forfait. [Laughs] Donc, chaque fois que Wayne est prêt, moi et Chris sont prêts à partir. Et nous avons Tosha Jones, qui va jouer de la batterie. Et nous avons l’ex-bassiste pour BRISER LE BENJAMIN, Mark Klepaski, qui va aller en studio avec nous et, avec un peu de chance, partir sur la route et être en mesure de retrouver les fans. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà écrit de nouveaux documents, Josey a dit: “J’ai un million d’idées. Mais je vais le mettre à deux ou trois. Je pense à sortir un single – juste un single solo – à la radio. Et j’espère que je l’aurai au moins prêt d’ici la fin de l’année, j’aurai une nouvelle chanson prête à sortir à la radio. “

SALIVE a sorti six albums avec Scott et goûté le succès de platine et un Grammy nomination pour son premier grand succès, “Votre maladie”.



Vient d’être annoncé! Le Nu-Metal Revival Tour 2020 s’arrête à Starland le 17 juillet avec @Saliva @ therealPM5K et plus! La prévente des lieux débute ce jeudi à 10h, public en vente ce vendredi à 10h. pic.twitter.com/GUM4AnxlY3

– Starland Ballroom (@starlandNJ) 25 février 2020



