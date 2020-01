Josh Homme patine dans un cauchemar dans la nouvelle vidéo de Desert Sessions

L’an dernier, le leader et chanteur de Queens of the Stone Age, Josh HommeIl a annoncé qu’il se reposerait un moment du groupe de rock stoner pour relancer l’un des projets les plus intéressants de toute sa carrière, Desert Sessions. Et c’est que depuis des années ici le guitariste travaille avec de nombreux musiciens de genres différents et en 2020 on l’entendra jouer avec Les Claypool, Billy Gibbons et plus dans les volumes 11 et 12 du collectif.

Plus tard, le leader de Desert Sessiones nous a montré un avant-goût de ce que nous pouvons entendre dans ce disque avec “Plus facile dit que fait “un rola contondant mais très trompeur. Pourquoi disons-nous cela? Eh bien, toute la chanson est entendue doucement et au pied d’un piano Nous pouvons entendre la voix de Homme chanter subtilement, bien que les paroles parlent de choses plus denses comme la mort.

Maintenant Josh Homme présente au monde la vidéo bizarre de “Easier Said Than Done”, dirigée par Chapman Baehler, un célèbre photographe des stars qui ont travaillé avec plusieurs musiciens des célébrités comme Arctic Monkeys, Cindy Lauper, Brian Wilson, Green Day, The Hives, My Chemical Romance, Nine Inch Nails et bien d’autres.

Dans le on voit Josh patiner comme un vrai boss –Comme le dit la chanson– au milieu d’un cauchemar surréaliste, fidèle aux paroles qu’il chante. Tout au long de cette vidéo il y a d’autres scènes assez intenses de visions extrêmement bizarres sortant d’un homme en camisole de force, comme lui uriner Hitler et une femme asservissant un homme. Tout dans ce clip est hypnotisant mais étrange.

N’oubliez pas que vous pouvez maintenant entendre les volumes 11 et 12 intitulés Arrivederci Despair et Tightwads & Nitwits & Critics & Heels de Desert Sessions sur toutes les plateformes numériques. Laissez ce que vous faites et regardez la vidéo folle avec Josh Homme pour “Easier Said Than Done” ci-dessous: