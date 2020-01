Josh Klighoffer parle enfin de son départ des Red Hot Chili Peppers!

Comme un miracle de la fin de l’année, Red Hot Chili Peppers a annoncé qu’après presque 10 ans sans lui, le bien-aimé et talentueux John Frusciante reviendrait dans le groupe californien. Bien que cela ait excité tous les fans – parce que tout le travail qu’ils ont fait avec Frusciante est considéré comme le meilleur de leur discographie – nous oublions une personne qui était hors jeu, Josh Klinghoffer.

Après la tournée du Stadium Arcadium, le dernier album avec la programmation originale, John a quitté les Red Hot Chili Peppers et Josh est venu à la place –Qui était avec eux pendant cette tournée en tant que technicien et guitariste de soutien–. Evidemment avec la nouvelle du retour de Frusciante, Le groupe a également profité de l’occasion pour annoncer que Klinghoffer cesserait de jouer avec Anthony Kiedis, Flea et Chad Smith.

Lors d’une récente interview que Ultimate Guitar a faite à Josh, le guitariste a mentionné qu’il n’y avait pas de ressentiment après le retour de Frusciante, bien qu’il ait été très direct parce qu’il a seulement dit qu’il n’y avait pas de tels sentiments en lui. Ils lui ont également demandé quel avait été le plus grand apprentissage pendant tout ce temps, mais ils ont dit qu’il était trop tôt pour tirer de telles conclusions.

Avec Klinghoffer sur les six cordes n’a enregistré que deux albums studio, I’m With You (2011) et The Getaway (2016), aussi pendant tout ce temps, il a passé beaucoup de temps à jouer et à composer avec les autres membres des Red Hot Chili Peppers, C’est pourquoi il a choisi ses riffs et contributions préférés sur près d’une décennie: «Du point de vue de la guitare? Ce serait peut-être “The Longest Wave” ou la fin de “Goodbye Angels”. J’aime aussi “Dark Needs”. ”

Dans les bonnes nouvelles, Récemment, le batteur du groupe, Chad Smith, a déclaré que les Chili Peppers et John Frusciante donneront des performances de festival aux États-Unis., là aussi, il est sorti pour dire que ils sont déjà en studio à travailler sur de nouveaux rôles et sur un éventuel album qui pourrait voir le jour cette année. Croisons les doigts pour y arriver.