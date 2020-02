Jouez au nouveau jeu vidéo Ozzy Osbourne «Legends Of Ozzy» 8 bits

Ozzy Osbourne a lancé un nouveau jeu vidéo 8 bits, Legend Of Ozzy, que vous pouvez jouer en ligne.

Dans le jeu, vous jouez en 2-D, ailé Ozzy avatar pendant que vous collectez le sang pour survivre plus longtemps pendant que vous utilisez les flèches pour éviter les monstres – les loups, les démons et les mauvais yeux.

Ozzyest le nouvel album, “Homme ordinaire”, sert de bande originale pour le jeu, que vous pouvez trouver sur LegendOfOzzy.com.

Comme indiqué précédemment, trois chansons de “Homme ordinaire” figurent parmi les 40 chansons les plus jouées de cette semaine à la radio rock américaine active – la première fois en huit ans qu’un artiste réalise un tel exploit.

Le tableau de diffusion nationale Mainstream Rock de cette semaine – un Nielsen BDSclassement des chansons les plus jouées du genre au format rock actif – voit Osbourneduo avec Elton John, la chanson-titre du nouvel album, fait ses débuts au n ° 34. Il rejoint “Directement en enfer”, qui recule de deux places cette semaine au n ° 18, et “Sous le cimetière”, qui perd également deux places au n ° 7. Cette dernière piste a récemment passé six semaines au sommet du graphique.

“Homme ordinaire” est sorti le 21 février. Le disque a été produit par Andrew Watt, qui a également produit Post Malone et a réuni les deux artistes sur deux des pistes du LP. Watt a également joué de la guitare Ozzynouveau LP, co-écrit et interprète la musique avec GUNS N ‘ROSES bassiste Duff McKagan et PIMENTS CHILI ROUGES le batteur Chad Smith.

