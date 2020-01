«Jour après jour»: quand George Harrison a joué pour Badfinger

Mauvais doigt aimé janvier. Les signatures d’Apple Records ont enregistré trois succès parmi les dix meilleurs au Royaume-Uni, chacun ayant atteint les best-sellers britanniques au cours du premier mois de l’année, pendant trois ans consécutifs. Le 29 janvier 1972, ils font leurs débuts avec le troisième d’entre eux, «Day After Day» marquant la deuxième fois qu’ils ont un hit produit par un Beatle.

Après avoir écrit et produit leur première entrée dans le tableau «Come And Get It» Paul Mccartney, «Day After Day» (écrit par Pete Ham du groupe) a été produit par George Harrison. Il a joué une partie de la guitare principale sur la piste, tandis que Leon Russell piano ajouté; Badfinger avait, bien sûr, fait partie de George Harrison concert des étoiles pour Bangla Desh à New York en août dernier, auquel Russell a également participé.

Quand il est entré dans le compte à rebours britannique au n ° 45, “Day After Day” passait déjà une deuxième semaine au n ° 5 en Amérique, qui avait pris le son du groupe de manière considérable. Il a culminé au n ° 4 une semaine plus tard, alors que son album parent Straight Up a grimpé le palmarès LP. En mars, le single était d’or en Amérique.

Alors que la nouvelle année commençait avec le single et le long player maintenant de retour au Royaume-Uni, Ham disait à Disc & Music Echo qu’il était optimiste que cela changerait les perceptions de Badfinger parmi les acheteurs de disques britanniques. “J’espère que Straight Up changera aussi l’idée que les gens ont de nous dans ce pays”, a-t-il déclaré.

“Le public américain est un peu plus large sur les choses, il vous écoutera. Je pense ici [in the UK] nous sommes toujours considérés comme un groupe de pop ados. Cela ne me dérange pas tout à fait parce que nous ne sommes pas dehors, mais je voudrais que les gens nous écoutent puis nous jugent. “

