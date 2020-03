Journey Fires Le batteur Steve Smith et le bassiste Ross Valory

Rockers légendaires PÉRIPLE ont licencié le batteur Steven Smith et bassiste Ross Valory.

La nouvelle de la scission a été divulguée dans un communiqué de presse d’un cabinet d’avocats basé à Los Angeles Miller Barondess, LLP, qui a déposé une plainte “pour s’assurer que le groupe continue sur son grand succès de plus de 40 ans”. Selon le procès, Forgeron et Valory avait tenté un “coup d’État corporatif” pour prendre le contrôle de l’une des entités commerciales du groupe, Productions de cauchemar.

La plainte, déposée devant la Cour supérieure de Californie, accuse les accusés Forgeron et Valory de semer la discorde parmi les membres du groupe en se livrant à des relations personnelles et en mettant égoïstement leurs intérêts avant ceux du groupe. L’action en justice vise à interdire aux prévenus de posséder un droit à PÉRIPLE nom et être payé sans réellement effectuer, et demande également des dommages-intérêts de plus de 10 millions de dollars. Si Forgeron et Valory avait réussi, il aurait mis fin à un groupe légendaire qui a fait tant de joie à des millions de personnes à travers le monde. Compte tenu des circonstances, Schon et Caïn “n’ont pas eu d’autre choix que de prendre des mesures décisives pour eux-mêmes et PÉRIPLE“, déclare le communiqué de presse.

PÉRIPLE, formé en 1973, est l’un des groupes de rock les plus réussis de tous les temps, avec dix albums platine, dix-huit Top 40 singles et plus de 75 millions d’albums vendus dans le monde.

Schon, le seul membre fondateur restant, qui a joué à chaque représentation depuis la création de PÉRIPLE, de même que Caïn et ancien chanteur Steve Perry, a formé le noyau de PÉRIPLE et étaient responsables de la montée fulgurante du groupe dans les années 1980. Ensemble, ils ont écrit plusieurs des chansons rock les plus connues au monde – y compris “N’arrêtez pas Believin”, le morceau numérique le plus vendu du 20e siècle, avec plus de sept millions d’exemplaires vendus aux États-Unis, et la deuxième chanson la plus téléchargée de tous les temps.

En 1985, conformément à un accord de licence de marque, Nightmare Productions, Inc., l’une des entités corporatives du groupe, a fourni une licence exclusive et irrévocable PÉRIPLE marquer à Schon, Caïn et Poiré. En vertu de l’accord de licence de marque, la licence se poursuit “jusqu’à la date à laquelle aucun des Stephen Perry, Neal Joseph Schon, ou Jonathan Cain est activement engagé dans une carrière musicale professionnelle en utilisant le nom ‘PÉRIPLE. “”

Après Poiré a quitté le groupe en 1997, Schon et Caïn a continué à jouer PÉRIPLE.

En 1998, Schon, Caïn et Poiré conclu un accord écrit prévoyant Schon et Caïn le droit unique, exclusif et irrévocable de contrôler la PÉRIPLE marque, y compris la PÉRIPLE Nom. Ils sont donc autorisés à jouer ensemble PÉRIPLE, avec ou sans personne d’autre.

Forgeron et Valory étaient membres de PÉRIPLE à différents moments de l’histoire du groupe. Collectivement, ils n’ont que très peu de crédits de chansons sur PÉRIPLE albums. Néanmoins, ils ont été “généreusement indemnisés pendant de nombreuses années”, selon le communiqué de presse.

Récemment, cependant, Forgeron et Valory aurait tenté de lancer un coup d’État d’entreprise mal conçu pour prendre le contrôle de Productions de cauchemar parce qu’ils croient à tort que Productions de cauchemar contrôle la PÉRIPLE nom et marque. “Ils espéraient qu’en prenant le relais Productions de cauchemar, ils peuvent PÉRIPLE nommer otage et se mettre en place avec un flux de revenu garanti après avoir cessé de jouer “, ajoute le communiqué.”Forgeron et Valory commencé leur campagne pour prendre le contrôle de Productions de cauchemar en décembre 2019 en conspirant pour évincer Schon et Caïn du contrôle. “

Comme détaillé dans la plainte, leur campagne a culminé le 13 février 2020, lorsque Forgeron et Valory tenu des réunions inappropriées des actionnaires et du conseil d’administration Productions de cauchemar. Au cours de ces réunions, les accusés et leurs alliés ont voté pour donner Forgeron et Valory contrôle du tableau, suppression Caïn en tant que président et le remplacer par Forgeronet suppression Schon en tant que secrétaire et en le remplaçant par Valory.

Avec contrôle de Productions de cauchemar, par la plainte, Forgeron et Valory croient à tort qu’ils peuvent prendre le contrôle de la PÉRIPLE nom et force Schon, Caïn et Productions de cauchemar leur verser des versements exceptionnels après leur retraite; ils veulent être payés une part de PÉRIPLE les revenus des tournées à perpétuité sous couvert de frais de licence alors qu’ils n’effectuent absolument aucun travail pour le groupe.

Le but même de Productions de cauchemar était de faciliter PÉRIPLE. Forgeron et Valory utilisé à la place Productions de cauchemar “comme un outil pour détruire le tissu de la bande, sapant la raison même de Productions de cauchemar«existence», dit la plainte.

Avec leurs actions, Forgeron et Valory ont détruit la chimie, la cohésion et les relations nécessaires au groupe pour jouer ensemble. PÉRIPLE ne peut tourner avec succès et réussir de façon créative que s’il est uni et que les membres du groupe se font confiance. Les actions entreprises par Forgeron et Valory brisé cette confiance.

Par conséquent, Schon et Caïn supprimé Forgeron et Valory de JOURNEY. Par lettre du 3 mars 2020, Schon et Caïn fourni un avis à Forgeron et Valory qu’ils ne sont plus membres de PÉRIPLE; et cela Schon et Caïn ont perdu confiance en eux deux et ne veulent plus jouer avec eux.

Avec Schon et Caïn titulaire de la licence exclusive PÉRIPLE marque, y compris la PÉRIPLE Nom, Forgeron et Valory n’ont absolument aucun droit PÉRIPLE marquer et ne peut pas exécuter en utilisant le nom PÉRIPLE. Mais PÉRIPLE continuera avec Schon, Caïn, chanteur de longue date Arnel Pineda avec une nouvelle section rythmique entreprenant une tournée de plus de soixante villes en Amérique du Nord en mai. PÉRIPLE annoncera prochainement leur nouveau bassiste et batteur.

Schon et Caïn sont représentés par Skip Miller, Mark A. Barondess et les avocats de Miller Barondess, LLP à Los Angeles. Par Meunier, qui est conseil principal: “Ce n’est pas une action qui Neal et Jon voulait attaquer deux hommes qu’ils considéraient autrefois comme leurs frères, mais le comportement sournois et truculent de Steve et Ross à contrecœur, ils n’ont eu d’autre choix que d’agir de manière décisive. PÉRIPLE continuera avec grand succès en débarrassant le groupe de membres perturbateurs et en les remplaçant par des musiciens de haut niveau; et surtout, en gardant ses membres essentiels – Schon, Caïn et Pineda – entièrement intact. “

La poursuite demande des dommages-intérêts compensatoires supérieurs à 10 millions de dollars.