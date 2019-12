Joyeux Noël! The National annonce le lancement numérique de «Juicy Sonic Magic»

Comme règle de Noël précoce pour tous les fans de The National, le groupe de rock américain qui vient de sortir au format numérique ‘Juicy Sonic Magic’ après que l’enregistrement live ait été initialement limité à une sortie sur cassette en novembre dernier.

Juicy Sonic Magic est le nom du coffret qui Le national Il a sorti ses concerts live de septembre 2018 au Greek Theatre de Berkeley, en Californie. Pour ce projet, ils ont rencontré le producteur et l'ingénieur Erik Flannigan être en charge de l'enregistrement des deux concerts.

L'idée de faire ce coffret est venue d'un discours que Flannigan et le leader du National avaient eu Matt Berninger, dans lequel le chanteur a été impressionné par les enregistrements de tous les concerts auxquels Flannigan avait assisté. "Il m'a appris certains de ces enregistrements et en les écoutant, ils ont un son unique."

Autrefois Juicy Sonic Magic Il n'était disponible qu'en triple cassette exclusivement pour le Record Store Day Black Friday. Heureusement pour beaucoup, à travers une publication sur Instagram, ils ont annoncé qu'ils allaient sur toutes les plateformes numériques.

Le National a sorti I Am Easy to Find en mai de cette année, un album qui suivrait Sleep Well Beast de 2017. Pour cette raison, c'est que dans une interview pour NME, Matt Berninger Il a dit que les fans ne verront probablement pas de nouvel album en 2020. "Je ne pense pas qu'il y ait un autre album l'année prochaine." Mais ici, c'est Juicy Sonic Magic afin qu'ils puissent en profiter encore et encore ce Noël et jusqu'à ce qu'ils sortent un autre album.