JPEGMAFIA partage une nouvelle chanson «BALD!»: Écoutez

JPEGMAFIA a sorti une nouvelle chanson intitulée “BALD!” ce soir (20 février). Écoutez la piste ci-dessous. Il a taquiné “BALD!” plus tôt dans la soirée, tweetant “MA NOUVELLE MUSIQUE CIBLERA LA CHAUDE DÉMOGRAPHIQUE.” et “SI U A OBTENU UNE LIGNE DE CHEVEUX BAISÉE CECI POUR U.”

Son album le plus récent était All My Heroes Are Cornballs de 2019, qui a suivi le vétéran de 2018. Au cours de la dernière année, il a collaboré avec Danny Brown («3 Tearz», qui présente également Run the Jewels), Vegyn («Nauseous / Devilish») et tktktktkt («Awake»).

Découvrez où le vétéran a atterri sur la liste de Pitchfork des 200 meilleurs albums des années 2010.

