Jr. Walker et les All Stars atteignent le palmarès avec une balle

Le bruit de la balle tirée, les coups de percussion et ce saxophone lyrique: ils étaient les ingrédients irrésistibles de ‘Fusil à pompe,’ l’instrument qui a fait Jr. Walker et les All Stars célèbre. Ce morceau passionnant de Motown du milieu des années 60 a fait ses débuts dans les charts pop et R&B américains le 13 février 1965.

“Shotgun” est un morceau riche en légende de Tamla, notamment le fait que l’effet sonore sur l’intro n’est pas du tout un pistolet. C’était en fait un enregistrement fortement répété et compressé d’Eddie Willis, guitariste avec les musiciens de la maison Motown, les Funk Brothers, frappant accidentellement son amplificateur.

Cet effet n’était pas sur la version incluse dans l’album du groupe du même nom en 1965, et lorsque les plus grands succès de Jr. Walker sont sortis quatre ans plus tard, l’enregistrement d’un véritable fusil de chasse tiré a été doublé d’un enregistrement d’effets sonores.

La piste elle-même était basée sur une danse appelée le fusil de chasse que Walker a vu en action lors de son concert nocturne au El Grotto Club à Battle Creek, Michigan. Les fêtards ont traversé le sol en faisant comme s’ils tiraient une arme à feu, et le chef d’orchestre jouant du sax, né Autry DeWalt Jr., a vu le potentiel.

‘Shotgun’ est entré dans le Hot 100 au n ° 80 et, à seulement sa huitième apparition dans le classement, a passé la première de deux semaines au n ° 4. C’était encore plus un coup de foudre, passant une semaine au n ° 1 sur Billboard ‘ s Tableau R&B et départ d’une riche veine de succès pour Walker et le groupe. Il a également été nominé pour un Grammy comme meilleur enregistrement R&B, perdant James Brown«Papa’s Got A Brand New Bag». La chanson a obtenu un autre «coup» dans le hit-parade en 1969, quand une reprise de l’équipe de rock psychédélique de New York Vanilla Fudge a fait le n ° 68 sur le Hot 100.

