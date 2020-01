Judy et Rocketman triomphent aux Critics Choice Awards 2020

Judy, Rocketman et The Marvellous Mrs Maisel figuraient parmi les gagnants des Critics Choice Awards 2020 au Barker Hangar à Santa Monica, Californie, le 12 janvier.

Élue meilleure actrice, la star de Judy Renee Zellweger a partagé son triomphe avec les femmes qui l’inspirent, y compris la muse derrière sa performance superlative dans le film et les talents qui partageaient également sa catégorie.

Après avoir remporté la meilleure actrice pour avoir interprété Judy Garland dans le biopic réalisé par Rupert Goold de la défunte actrice et chanteuse au 2020 Critics Choice, Zellweger a commencé par crier de nombreuses actrices nommées lors de la cérémonie de cette année, parmi lesquelles Jennifer Lopez, Laura Dern, Cynthia Erivo, Awkwafina, Lupita Nyong’o, Nicole Kidman et plus encore.

«Je vous admire, vous et votre travail, et les femmes que vous êtes dans le monde représentent cette communauté», a-t-elle déclaré. “Vous m’avez rendu fier d’en faire partie.”

Alex Marstein, de la merveilleuse Mme Maisel, a également remporté un prix au Critics Choice 2020, où elle a remporté le prix de la meilleure actrice dans une comédie.

Pendant ce temps, la meilleure course de chansons de Critics Choice 2020 a vu non pas un, mais deux gagnants grâce à une égalité entre “ (I’m Gonna) Love Me Again ”, la collaboration d’Elton John et Bernie Taupin pour Rocketman et la ballade de Jessie Buckley “ Glasgow (Non Place Like Home) ” de Wild Rose.

John et Taupin a déjà remporté les Golden Globes pour la meilleure chanson originale pour (“Je vais) M’aimer à nouveau” aux Golden Globes 2020.

Ailleurs, Hildur Guðnadóttir a également ajouté à sa collection de victoires car la partition qu’elle a composée pour Joker a remporté l’honneur du Choix des critiques 2020, ainsi qu’un Golden Globe. Aux Emmy Awards 2019, son score pour Tchernobyl a remporté le premier prix.

Les gagnants des Critics Choice Awards 2020 étaient les suivants:

Meilleure image: Il était une fois à Hollywood

Meilleur réalisateur: Cravate – Sam Mendes, 1917 / Bong Joon-ho, Parasite

Meilleure actrice: Renee Zellweger, Judy

Meilleur acteur: Joaquin Phoenix, Joker

La meilleure actrice dans un second rôle: Laura Dern, histoire de mariage

Meilleur acteur dans un second rôle: Brad Pitt, Il était une fois à Hollywood

Meilleur film en langue étrangère: Parasite

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique: Alex Borstein, La merveilleuse Mme Maisel

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique: Andrew Scott, Fleabag

Meilleur film d’action: Avengers: Fin de partie

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique: Jean Smart, Watchmen

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique: Billy Crudup, The Morning Show

Meilleur film d’animation: Toy Story 4

Meilleure série limitée: Quand ils nous voient

Meilleur acteur dans une série dramatique: Jeremy Strong, Succession

Meilleure actrice dans une série dramatique: Regina King, Watchmen

Meilleure comédie: Dolemite est mon nom

Meilleure actrice dans une série comique: Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Meilleur acteur dans une série comique: Bill Hader, Barry

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée ou un film pour la télévision: Toni Collette, incroyable

Meilleur film de science-fiction ou d’horreur: Nous

Meilleur film réalisé pour la télévision: El Camino: un film de rupture

Meilleure série animée: Bojack Horseman

Meilleur ensemble d’acteur: L’Irlandais

Meilleur talk-show: Tie – The Late Late Show With James Corden, and Late Night With Seth Meyers

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série limitée ou un film pour la télévision: Stellan Skarsgard, Tchernobyl

Meilleure chanson: Cravate – “Glasgow (No Place Like Home)”, Wild Rose et ‘(I Gonna) Love Me Again’, Rocketman

Meilleur score: Joker

Meilleur scénario adapté: Greta Gerwig, petites femmes

Meilleur scénario original: Quentin Tarantino, Il était une fois à Hollywood

Meilleur spécial comédie: Norman Lear’s All in the Family et The Jeffersons

Meilleure actrice dans une série limitée ou un film pour la télévision: Michelle Williams, Fosse / Verdon

Meilleur acteur dans une série limitée ou un film pour la télévision: Jharrel Jermone, quand ils nous voient

Meilleur jeune acteur / actrice: Roman Griffin Davis, JoJo Rabbit

Meilleure conception de costumes: Ruth E. Carter, Dolemite est mon nom

Meilleurs cheveux et maquillage: Bombe

Meilleurs effets visuels: Avengers: Fin de partie

Meilleure photographie: Roger Deakins, 1917

Meilleur design de production: Barbara Ling et Nancy Haigh, Il était une fois à Hollywood

Meilleur montage: Lee Smith, 1917

Meilleure série comique: Sac à puces

Meilleure série dramatique: Succession