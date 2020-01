Juice WRLD aurait laissé derrière lui 2000 chansons inédites

Selon des sources, Juice WRLD a laissé une vaste bibliothèque d’œuvres inédites – quelque part aux alentours de 2 000 chansons.

La famille, l’équipe et le label de Juice WRLD discutent actuellement de la meilleure façon de rendre ces chansons disponibles, bien qu’une date de sortie n’ait pas encore été fournie. Le simple catalogage de la vaste collection, pour bien comprendre ce qu’elle englobe, nécessitera probablement beaucoup d’attention.

La semaine dernière, 26 des titres inédits du rappeur ont été divulgués – et rapidement supprimés – d’Internet. Les mêmes sources qui ont mis en lumière la profondeur de la discographie de Juice ont déclaré que les 2 000 chansons indiquées sont stockées sur une multitude de disques durs, dont l’un est apparemment tombé entre les mains d’une partie non autorisée.

La localisation et la collecte de ces appareils peuvent retarder davantage les futures versions. De plus, à moins qu’un délai ne soit prévu, la succession et le label de Juice WRLD reprendront leur procès pour violation de droit d’auteur avec Yellowcard le 4 février.

Juice WRLD, dont le vrai nom était Jarad Anthony Higgins, est décédé tôt le matin du 8 décembre 2019, six jours seulement après son 21e anniversaire. Lors de son atterrissage à l’aéroport Midway de Chicago, le jet privé de Juice a été fouillé par des agents fédéraux dans le cadre d’une enquête sur une arme à feu et une drogue.

Au cours de la perquisition, le jeune homme de 21 ans a subi une crise et a reçu de la naloxone, avant d’être transporté à l’hôpital local.

Dans son rapport d’autopsie, le bureau du médecin légiste du comté de Cook a cité une surdose d’oxycodone et de codéine comme cause de décès de l’artiste. Un mémorial public est actuellement prévu pour le Chicago natif de Juice, avec des détails, y compris la date et l’heure, qui devraient être fournis prochainement.

Juice WRLD n’est pas le seul rappeur de haut niveau dont les œuvres seront publiées à titre posthume. Le sixième album studio de Mac Miller, Circles, est sorti le 17 janvier 2020. Miller est décédé en 2018, également à la suite d’une surdose de drogue, et Circles a été généralement bien accueilli par les fans et les critiques.