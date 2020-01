Juice WRLD est décédé de l’oxycodone massive, une surdose de codéine et une autopsie révélée

Juice WRLD, alias Jarad Higgins, est décédé d’une overdose massive d’oxycodone et de codéine, selon un rapport d’autopsie du bureau du médecin légiste du comté de Cook. Le rappeur a fourré une grande quantité de pilules dans sa gorge lors d’un raid du FBI.

Juice WRLD est décédé subitement le 8 décembre sur le tarmac de l’aéroport Midway de Chicago dans son jet privé. L’avion a été perquisitionné par plusieurs responsables de l’application des lois fédérales après un pourboire du pilote de l’avion.

Dans une panique, Juice WRLD, alias Jarad Higgins, a ingéré une quantité massive de pilules et d’autres médicaments pour les cacher aux autorités. Le raid visait à l’origine à briser des membres des forces de sécurité de Higgins, qui portaient des armes à feu. Ces armes se sont révélées être enregistrées et les charges initiales ont été abandonnées.

La cause du décès a été confirmée par le bureau du médecin légiste du comté de Cook dans une déclaration partagée plus tôt.

«Le bureau du médecin légiste a déterminé la cause et le mode de décès de Jarad A. Higgins, 21 ans. Higgins est décédé des suites de la toxicité de l’oxycodone et de la codéine », indique le communiqué.

“La manière de mourir est un accident.”

La question de savoir si le décès de Juice WRLD est correctement considéré comme un «accident» est discutable. Le rappeur a sciemment ingéré une énorme réserve de drogue, ce qui est complètement différent d’une mort vraiment accidentelle.

A propos de l’auteur