Juice WRLD n’a même pas été mentionné aux Grammy Awards 2020

La mort de Kobe Bryant a rapidement éclipsé Juice WRLD aux Grammy Awards dimanche soir. Mais le rappeur n’a été nominé pour aucun prix, malgré une excellente année 2019.

Malgré son immense contribution au monde de la musique en 2019, le rappeur Juice WRLD n’a même pas été mentionné lors de la télédiffusion des 62e Grammy Awards dimanche soir. Juice WRLD, alias Jarad Higgins, est décédé d’une surdose d’oxycodone et de codéine tôt le matin du 8 décembre 2019, sur le tarmac de l’aéroport Midway de Chicago.

Bien sûr, la mort de Juice WRLD en décembre a été fortement éclipsée par Kobe Bryant, décédé quelques heures avant le début des Grammys. Bryant et 8 autres personnes sont décédées dimanche matin lorsque leur hélicoptère Sikorsky S-76 s’est écrasé sur un flanc de montagne de Calabassas dans un épais brouillard.

La mort choquante a suscité plusieurs hommages et mentions lors de la remise des prix. Pourtant, les artistes décédés Nipsey Hussle et Prince ont également reçu des hommages, malgré l’attention accablante accordée au décès de Bryant.

Même sans la situation à Kobe, il est difficile de savoir si Juice WRLD devait initialement recevoir des souvenirs aux Grammys. Mais Higgins n’a même pas été nominé pour le meilleur nouvel artiste ou toute autre catégorie, malgré le fait d’avoir l’une des plus grandes chansons de 2019, “Lucid Dreams”, et une chaîne de chansons reconnues. Avant sa mort, Juice WRLD a également joué avec de nombreux artistes de renom, y compris ceux avec Halsey et BTS. Au total, Juice WRLD a enregistré plus de 25 chansons graphiques, le tout avant l’âge de 21 ans.

En fait, il y avait une brève mention de Juice WRLD à la fin, lors du segment “In Memoriam” des Grammy.

Mais cela a probablement ajouté une insulte à la blessure: la diapositive rapide pour Juice WRLD comprenait accidentellement une image d’une chanteuse, probablement en raison d’une erreur d’édition de dernière minute. Le segment bâclé «In Memoriam» a également mal orthographié le nom du chanteur et guitariste de Cars Ric Ocasek, décédé l’année dernière.

De plus, le rappeur de Geto Boys, Bushwick Bill, a été complètement omis, malgré son rôle central dans le groupe de rap de Houston.

Quelques heures à peine après l’annonce de la mort de Bryant, les fans en deuil ont envahi le Staples Center. L’arène du centre-ville de Los Angeles est l’endroit où Bryant a joué vingt ans avec les Lakers de Los Angeles, avec cinq championnats gagnés. Le Staples Center est largement considéré comme la maison de Kobe, et une veillée de fortune et un mémorial ont rapidement créé un problème de contrôle des foules pour les Grammys et sa cérémonie de tapis rouge d’avant-match.