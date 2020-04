Juice WRLD poursuite pour violation du droit d’auteur en attente jusqu’en juillet

En raison de la crise actuelle des coronavirus (COVID-19), le procès pour violation du droit d’auteur de Yellowcard contre le regretté Juice WRLD a été retardé jusqu’en juillet.

Digital Music News a obtenu une copie exclusive du dossier judiciaire correspondant, qui souligne que la famille de Juice WRLD doit «nommer un représentant personnel pour agir en son nom dans cette poursuite». La recherche de ce représentant est retardée par la pandémie de COVID-19, indique le document, de même que toutes les questions juridiques «non urgentes» dans le comté de Miami-Dade.

Outre ces mesures de verrouillage locales, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a institué un ordre de séjour à domicile dans tout l’État le mercredi 1er avril.

Et parce que «les accusés ne s’attendent pas à cette situation [coronavirus-related lockdowns] va changer dans un avenir proche », eux et leur équipe juridique ont demandé un report temporaire. Désormais, les accusés publieront «une nouvelle mise à jour de leur statut à la Cour au plus tard le 1er juillet 2020».

Juice WRLD est décédé tôt le matin du 8 décembre 2019. Des agents fédéraux ont fait une descente dans son avion privé peu de temps après son atterrissage à Chicago, et Juice WRLD a subi une surdose pendant qu’ils effectuaient leurs recherches. Bien qu’il ait reçu un traitement sur place (une injection de naloxone, un surdosage d’opioïdes) et qu’il ait été transporté d’urgence à l’hôpital local, Juice WRLD a péri.

En janvier, la famille de Juice WRLD a déclaré qu’elle avait l’intention de sortir un album posthume au nom de son proche. Juice aurait enregistré 2 000 chansons inédites, mais on ne sait pas combien de ces œuvres seront officiellement mises à disposition. “Godzilla” d’Eminem a marqué la première apparition musicale de Juice WRLD après son décès.

Au cours des deux dernières semaines, la crise des coronavirus a également retardé le procès pour violation de droit d’auteur de Black Panther de Yeasayer contre The Weeknd, ainsi que l’affaire de tatouage de longue date de Cardi B.

Au moment d’écrire ces lignes, les professionnels de la santé avaient diagnostiqué environ 1,42 million de nouveaux cas de coronavirus dans le monde, dont près de 400 000 provenaient des États-Unis. Les médecins évaluent actuellement la perspective de mettre en œuvre des traitements plasmatiques généralisés, qui ont aidé certains patients gravement malades à se rétablir.