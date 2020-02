Juicy J Samples Prince Discours sur Columbia Records Diss Track: Listen

Juicy J a partagé une nouvelle piste de diss destinée à son label Columbia, comme le rapporte Variety. «Fuk Columbia Records», produit par le rappeur lui-même, le voit critiquer le label pour avoir tenté de s’attribuer le mérite de son travail. La fin de la piste présente un échantillon du discours d’acceptation emblématique de Prince des Soul Train Awards 2000, où l’artiste a parlé de l’industrie de la musique après avoir reçu le prix de l’artiste masculin de la décennie. Découvrez la piste de diss ci-dessous.

Sur ses comptes de médias sociaux, Juicy J a continué à lambaste l’étiquette, écrivant sur Twitter: «J’ai donné à Columbia Records plus de 20 ans de ma vie et ils me traitent comme un lavage à contre-courant.» Sur Instagram, il a eu des mots durs pour le PDG de Columbia, Ron Perry et EVP Imran Majid. “Ne signez pas avec ces gens”, a-t-il écrit sur son histoire Instagram. “Fuck em!”

Pitchfork a contacté les représentants de Columbia Records pour plus d’informations.

Lisez notre article du 5-10-15-20 avec le co-fondateur de Three 6 Mafia, «Juicy J sur la musique de sa vie».

.